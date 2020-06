Samsung Galaxy Tab S7: S-Pen ottiene la certificazione FCC

Si dice che Samsung svelerà i tablet Galaxy Tab S7 e Tab S7 + ad inizio agosto, insieme al Galaxy Note 20 e al Fold 2. Non si sa ancora nulla di ufficiale sui nuovi tablet S7, ma grazie a ai rendering trapelati e alle certificazioni ricevute abbiamo già delle informazioni in merito al design e ad alcune specifiche. Il modello di punta, il Galaxy Tab S7+ 5G ha ricevuto le certificazioni Wi-Fi Alliance, CQC (China Quality Certification Center) e Bluetooth SIG.

Entrambi i tablet hanno un design simile al Galaxy Tab S6 e hanno anche scanalature sulla schiena per posizionare la S-Pen. Non abbiamo ancora visto immagini della S-Pen che dovrà accompagnare il tablet, ma ieri è apparsa nel sito di certificazione FCC, suggerendo un lancio imminente.

Samsung Galaxy Tab S7: S-Pen

Nel sito web dell’autorità di certificazione FCC è apparsa nuova penna stilografica Samsung che potrebbe benissimo appartenere al Samsung Galaxy Tab S7. L’elenco FCC rivela solo il suo numero di modello (EJ-PT870) e alcune specifiche come l’intervallo di frequenza, tecnica di modulazione e numero di canali. La penna sarà caratterizzata da 40 canali, riporterà a una fonte di alimentazione di 2.75V e funzionerà nella gamma di frequenza compresa tra 2402 MHz e 2480 MHz. Sfortunatamente, non ci sono informazioni in merito al design o ad altre caratteristiche della S-Pen.

Il Tab S7 e S7 + sono entrambi passati recentemente attraverso la piattaforma Geekbench confermando la presenza del SoC Snapdragon 865 e di 6 GB di RAM. Si dice che il modello base includerà un display da 11 pollici mentre il modello Plus sfoggerà uno schermo da 12,4 pollici, tutti e due avranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La versione base avrà in dotazione una batteria da 7.760 mAh mentre il modello Plus avrà una batteria da 9.800 mAh. Entrambi i modelli avranno doppie fotocamere posteriori e il supporto alla rete 5G, almeno negli Stati Uniti e in Europa.

Fonte gsmarena