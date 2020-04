Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus con 5G anche nei mercati occidentali

All’inizio di questo mese vi avevamo parlato di come Samsung stesse già lavorando ai suoi nuovi tablet di punta, Galaxy Tab S7 e S7 Plus, che le prime indicazioni davano in uscita in due modelli: da 11 pollici e 12,4 pollici. Secondo indiscrezioni, poi, la casa coreana dovrebbe rilasciare il Galaxy Tab S7 con in dotazione la S-Pen. La recente modifica delle pratiche di denominazione adottata da Samsung nei prodotti dell’azienda ha spinto molti a pensare che il nuovo tablet di punta potrebbe essere chiamato Galaxy Tab S20, seguendo la strada aperta dal nuovo smartphone Galaxy S20 e dal prossimo Note20. Ma finora queste sono solo speculazioni.

Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus

Secondo recenti indiscrezioni il nuovo tablet della Samsung dovrebbe uscire con connettività alle reti 5G anche nei mercati al di fuori della Sud Corea. Un numero di modello SM-T976B è probabilmente destinato all’UE. Questo ci fa ben sperare che l’azienda coreana abbia deciso di fornire Galaxy Tab S7 e S7 Plus 5G anche nei mercati europei e in quello americano.

Questi nuovi tablet Samsung dovrebbero essere annunciati all’evento Unpacked che Samsung dovrebbe organizzare per presentare il prossimo Galaxy Note20. Solitamente l’evento viene organizzato durante le prime settimane di agosto, ma data la crisi sanitaria globale che sta colpendo anche l’azienda coreana e alcuni dei suoi stabilimenti produttivi, si potrebbe immaginare che questo sarà posticipato o ritardato di alcuni mesi. Secondo alcune indiscrezioni l’evento potrebbe avvenire in autunno e vedrà la presentazione del nuovo Galaxy Tab S7 e S7 Plus e del Samsung Galaxy Fold 2.

