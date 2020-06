Samsung Galaxy Tab S7 + avrà batteria da 9.800 mAh

Secondo quanto emerso dal sito dell’ente di certificazione 3C Samsung doterà il prossimo Galaxy Tab S7 + di una batteria davvero potente dalla capacità nominale di 9.800 mAh. L’emergere dell’attestazione 3C suggerisce anche che Samsung potrebbe ufficializzare a breve il dispositivo, soprattutto visto che il tablet ha anche già ottenuto la sua certificazione Wi-Fi internazionale.

Samsung Galaxy Tab S7 +: specifiche tecniche

Come spesso accade nell’elettronica di consumo, la capacità tipica della batteria del nuovo tablet Samsung potrebbe essere leggermente più grande di quella elencata sull’etichetta. In questo caso particolare, l’unità identificata dal numero di modello EB-BT975ABY secondo quando elencato da GalaxyClub potrebbe essere di 10.090 mAh. Nel complesso, il Galaxy Tab S7 + dovrebbe avere una capacità della batteria quasi del 40% superiore rispetto al Galaxy Tab S6, che utilizzava un modulo da 7.040 mAh. Secondo le informazioni trapelate in precedenza, la serie arriverà in due modelli con schermi di dimensioni da 11 pollici e 12,4 pollici.

Esperti del settore affermano che Samsung sta lavorando per allineare la gamma ultra premium dei suoi tablet agli ultimi modelli iPad Pro di Apple. Per questo indiscrezioni in circolazione rivelano che il Tab S7 + potrebbe avere anche un display ad alta frequenza di aggiornamento. La famiglia Galaxy Tab S7 (che secondo alcuni si potrebbe chiamare anche Galaxy Tab S20), dovrebbe essere annunciata ufficialmente quest’estate. Samsung potrebbe decidere di svelare il tablet insieme al Galaxy Note 20 e al Galaxy Fold 2, ma ancora non siamo certi di questo. La società, infatti, potrebbe decidere di organizzare più di un singolo evento Unpacked nel terzo trimestre dell’anno, date le attuali indicazioni governative che non permettono i grandi raduni pubblici.

Fonte Sammobile