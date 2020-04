Samsung Galaxy Tab S6 Lite è ufficiale con S-Pen e batteria da 7040 mAh

Samsung continua a creare clamore attorno al Galaxy Tab S6 Lite ma l’attesa è quasi finita, poiché il tablet è apparso per la prima volta su un portale Samsung ufficiale (senza contare le pagine di supporto di cui vi avevamo già parlato). È la pagina ufficiale di Samsung Indonesia a rivelare il dispositivo che uscirà anche con una nuova opzione di colore chiamata Chiffon Pink. Tutte le altre specifiche erano già note da indiscrezioni uscite precedentemente, quindi non c’è molto di nuovo da sapere su questo prodotto in arrivo.

La scheda tecnica ufficiale fa un po’ più luce sulla durata della batteria. Samsung afferma che la batteria da 7.040 mAh del dispositivo dura fino a 12 ore di navigazione in Internet, fino a 13 ore di riproduzione video con una singola carica.

Galaxy Tab S6 Lite

Il Galaxy Tab S6 Lite è dotato di un display da 10,4 pollici e di un chipset octa-core non specificato, ma che presumibilmente sarà Exynos 9611. Il tablet avrà 4 GB di RAM e 64/128GB di memoria di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 1TB. La fotocamera principale è da 8 MP mentre quella frontale da 5 MP. Il Galaxy Tab S6 Lite esegue Android 10 con una UI 2.0 pronta all’uso. Samsung Indonesia elenca la presenza di due varianti, Wi-Fi e LTE. Presente anche un jack per cuffie da 3,5 mm e in dotazione una S Pen. Per ora sembrano confermate tre opzioni di colore: Oxford Grey, Agora Blue e Chiffon Pink.

Samsung Indonesia ha svelato il tablet da tutte le angolazioni, ma non è ancora disponibile per l’acquisto. Il tablet è comunque già presente nella sua versione Wi-Fi su Amazon Italia ad un prezzo di €409, anche se il prodotto è segnalato come non disponibile per ora.