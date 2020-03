Samsung Galaxy Tab S6 Lite approvata certificazione NCC

Il Samsung Galaxy Tab S6 è un tablet fantastico, ma piuttosto costoso. La società coreana ora vorrebbe offrire un’alternativa più economica grazie al modello Lite. Era fine febbraio quando iniziavamo a fornirvi le prime indiscrezioni in merito al nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite, al suo design e alle specifiche. In merito al nuovo modello Lite abbiamo condiviso dei rendering del dispositivo e la certificazione Bluetooth SIG.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Secondo le informazioni finora disponibili il dispositivo uscirà in due varianti: la SM-P610 (Wi-Fi) e la SM-P615 con supporto alla rete LTE.

Oggi vi parliamo della variante solo Wi-Fi. In questi giorni il nuovo dispositivo della casa coreana è stato individuato nel database di certificazione NCC della Thailandia. Possiamo infatti notare nelle immagini che questo nuovo modello corrisponde al numero SM-P615 già precedentemente individuato. L’elenco non include immagini o specifiche tecniche rilevanti a parte la connettività Wi-Fi a 2,4 Ghz del tablet.

Come vi abbiamo già riportato, una certificazione Bluetooth SIG ha rivelato che il tablet presenterà la connettività Bluetooth 5.0 mentre una scorecard di Geekbench ha rivelato un chipset SoC Exynos 9611.

Tutte queste informazioni ci portano a dire che il tablet verrà presentato a breve nel mercato.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite uscirà con 4 GB di RAM e con opzioni di archiviazione da 64 GB / 128 GB. Molto probabilmente il dispositivo eseguirà Android 10. Altre indiscrezioni riportano che Tab S6 Lite sarà dotato di uno stilo S pen.

Ecco, quindi, un riepilogo delle possibili specifiche tecniche:

SoC Samsung Exynos 9611

Sistema operativo Android 10 con personalizzazione software One UI

4GB di memoria RAM

64/128GB di storage interno

Display con risoluzione 2000×1200 pixel

Wi-Fi a 2,4 Ghz

Compatibilità S Pen

Fonte gsmarena