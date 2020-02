Samsung Galaxy Tab S6 Lite appare in un rendering con S-Pen

Dopo aver annunciato il Galaxy Tab S6 e il Galaxy Tab S6 5G, Samsung dovrebbe lanciare presto il Galaxy Tab S6 Lite. Recentemente il dispositivo è comparso sul database di Bluetooth SIG a conferma di aver ottenuto la certificazione Bluetooth. La certificazione BT sembra una prova evidente che il rilascio del dispositivo sul mercato potrebbe avvenire in tempi davvero brevi.

Oggi, abbiamo avuto anche nuove indiscrezioni in merito al nuovo tablet Samsung: un suo rendering per la stampa è apparso rivelando il suo design.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung si sta preparando a lanciare un nuovo tablet “Lite”, che dovrebbe essere chiamato Galaxy Tab S6 Lite grazie ad un rendering condiviso oggi possiamo avere un’idea del suo design.

Il Galaxy Tab S6 Lite potrebbe avere un design simile al Galaxy Tab S6 che è stato annunciato l’anno scorso, anche se la novità potrebbe arrivare da una nuova e riprogetta S Pen.

Anche se non è confermato che questo tablet disporrà della ricarica wireless per la S Pen, è molto probabile che questa funzione sia inclusa. Questa S Pen pare più spessa di quella fornita con la serie Galaxy Note, il che significa che non può essere inserita in un silo all’interno del tablet. Questo dettaglio dovrebbe rendere la ricarica wireless un must.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del dispositivo sappiamo che avrà come chipset Exynos 9611, che è lo stesso processore presente in molti smartphone di fascia media dell’azienda. Il nuovo tablet della casa coreana si presenterà con 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy Tab S6 pare uscirà in due varianti una solo Wi-Fi, l’altra supporterà anche la connettività LTE.

