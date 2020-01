Samsung Galaxy Tab S6 5G, ufficiale il primo tablet 5G al mondo

Mercoledì Samsung ha annunciato che lancerà un tablet 5G in Corea del Sud nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio. S tratta di un evento importantissimo, dato che avremo a che fare con il primo tablet 5G al mondo.

Il Galaxy Tab S6 5G verrà messo in vendita al prezzo di 999.900 won sudcoreani (circa 760 euro, ndr) nel mercato di “casa”. La società con sede a Seul deve ancora svelare il programma di lancio per il prodotto fuori dalla Corea del Sud, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap. Samsung ha annunciato la data di lancio del 30 gennaio in un comunicato stampa, dove ha anche fornito alcune specifiche del tablet.

Il Samsung Galaxy Tab S6 5G ha un peso complessivo di 420 grammi ed è dotato di un display Super AMOLED da 10,5 pollici. Inoltre, il primo tablet 5G al mondo è caratterizzato da altoparlanti quad sintonizzati AKG con supporto Dolby Atmos. Presente anche una S Pen. Il modello venduto in Corea del Sud avrà 128 GB di spazio di archiviazione e arriverà in una variante di colore Mountain Grey. Altre specifiche del Samsung Galaxy Tab S6 5G includono un processore Qualcomm Snapdragon 855, abbinato a 6 GB di RAM. Infine, il nuovo tablet del gigante di Seul sarà equipaggiato con una batteria da 7.040 mAh.

Samsung ha lavorato molto per cercare di dotare tutti i suoi nuovi prodotti del supporto 5G, la rete di ultima generazione. Tra i dispositivi Galaxy 5G attualmente a disposizione troviamo gli smartphone Galaxy S10 5G, Note 10 5G e A90 5G.

Nel 2019, Samsung si posizionava al secondo posto nel mercato globale degli smartphone 5G con una quota del 35,8 percento, con 6,7 milioni di smartphone 5G spediti in tutto il mondo: i dati in questione sono stati pubblicati da Strategy Analytics, l’azienda famosa per le ricerche di mercato.

Fonte Gadgets360