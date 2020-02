Samsung Galaxy Tab A 8.4: dettagli, specifiche e render

Samsung ha presentato la famiglia dei Galaxy S20 e il nuovo pieghevole Galaxy Z Flip la scorsa settimana ma sembra che la società si stia preparando a rilasciare presto un nuovo tablet, che si chiamerà Galaxy Tab A 8.4 (2020).

Che un nuovo Galaxy Tab A fosse in fase di progettazione lo sapevamo già da fine 2019, quando il tablet Samsung SM-T307U aveva ricevuto la certificazione WiFi con Android 9 e WiFi 5 dual band. Ora però il suo arrivo sembra davvero imminente dato che Galaxy Tab A 8.4 (2020) è apparso su Google Play Console.

Samsung Galaxy Tab A 8.4

Il Galaxy Tab A 8.4 (2020) è apparso su Google Play Console e l’elenco mostra che il tablet avrà un SoC Exynos 7904 abbinato a 3 GB di RAM.

Secondo le informazioni finora in nostro possesso sappiamo che il Galaxy Tab A 8.4 uscirà con un display da 8,4 pollici, ma sorprendentemente, eseguirà Android 9 Pie. Speriamo che Samsung stia solo testando il tablet con una versione precedente di Android ma che farà uscire il dispositivo con il nuovo Android 10.

Sono in circolazione anche dei rendering del Galaxy Tab A 8.4, che ci permettono di farci avere un’idea del design del dispositivo.

Secondo le immagini condivise il tablet avrà un jack per cuffie da 3,5 mm situato nella parte superiore e sarà dotato di due fotocamere, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.

La fotocamera principale si trova nell’angolo in alto a sinistra, mentre quella anteriore potrebbe essere posizionata al centro.

Sui lati si possono intravedere due tasti: il tasto per regolare il volume e, più in alto, il tasto di accensione e spegnimento.

Fonte gsmarena