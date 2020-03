Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) ufficiale con batteria da 5000 mAh

La settimana scorsa ne avevamo parlato, ed ora il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) è uscito ufficialmente nel mercato. Questo nuovo tablet è il successore del Galaxy Tab A 8.0 (2019) e si presenta con uno schermo un po’ più grande, un SoC un po’ più potente sempre posizionandosi in una fascia prezzo accessibile.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) specifiche

Il Galaxy Tab A 8.4 (2020) ha un pannello LCD da 8,4 pollici che produce una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, confermando le indiscrezioni già in circolazione. Il predecessore Galaxy Tab A 8.0 (2019) aveva uno schermo da 8 pollici che offriva una risoluzione inferiore di 1280 x 800 pixel. La nuova edizione 2020 viene fornita con SoC Exynos 7904 che include un processore octa-core da 1,8 GHz a differenza del modello dell’anno scorso che era dotato di un chipset quad-core Snapdragon 429. Quest’anno il dispositivo è dotato di 3 GB di RAM, una memoria nativa di 32 GB. e uno slot per schede microSD.

Il Galaxy Tab 8.4 (2020) viene fornito con Android 9 Pie OS e un’interfaccia UI. Il fatto che il dispositivo esegua ancora Android Pie invece di Android 10 ci lascia u po’ delusi. Non ci sarà supporto DeX come il più costoso Galaxy Tab S6. C’è una fotocamera frontale da 5 MP per le videochiamate e una fotocamera posteriore da 8 MP. La batteria in dotazione è da 5.000 mAh che è 100mAh più piccola della generazione precedente. Il nuovo tablet è dotato di alcune altre funzionalità come jack audio da 3,5 mm, doppi altoparlanti alimentati Dolby Atmos, USB-C, Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Il Galaxy Tab A 8.4 è disponibile nelle versioni Wi-Fi e LTE. Il dispositivo viene fornito con una versione di prova di 30 giorni dell’app Samsung Kids Plus che contiene contenuti educativi per bambini. Alla scadenza dell’edizione di prova, i nuovi utenti dell’app Samsung Kids Plus possono usufruire di uno sconto per continuare ad usarla. Il tablet per ora è disponibile solo nel colore “Moka” e l’ho trovate nel sito ufficiale di Samsung US.

