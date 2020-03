Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020): rendering e specifiche tecniche

Lo scorso mese vi avevamo annunciato un nuovo tablet Samsung chiamato Galaxy Tab A 8.4 (2020). Il dispositivo era stato individuato su Google Play Console e questi ci aveva permesso di comunicarvi una parte delle sue specifiche tecniche. Tra queste emergevano: display da 8,4 pollici e SoC Exynos 7904 abbinato a 3 GB di RAM.

In questi giorni il leaker Evan Blass (sempre rivelatosi molto affidabile) ha condiviso i nuovi rendering del dispositivo insieme ad una scheda tecnica del dispositivo.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) specifiche

Il Galaxy Tab A 8.4 (2020) è un dispositivo di fascia prezzo medio-bassa che uscirà nel mercato americano, e molto probabilmente anche in altri mercati ma non sappiamo ancora quali lo riceveranno. I nuovi render rivelano che il tablet presenta uno slot per schede SIM / microSD alla sua sinistra, mentre il pulsante di accensione e i pulsanti del volume sono visibili sulla destra. La cornice sopra il display ha un altoparlante e una fotocamera frontale da 5 MP.

Nel lato posteriore possiamo vedere una singola fotocamera senza flash LED da 8 MP.

Il nuovo tablet Galaxy ha un display che supporta una risoluzione full HD di 1200 x 1920 pixel.

Come vi avevamo già annunciato, sembra confermata la presenza del SoC Exynos 7904 con clock a 1,8 GHz che alimenterà il dispositivo con 3 GB di RAM. Per l’archiviazione, verrà fornito con uno spazio interno di 32 GB e supporterà fino a 512 GB di scheda microSD attraverso lo slot di archiviazione.

Il sistema operativo sarà Android 9.0 Pie e il dispositivo sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh. A quanto sembra uscirà in un unico colore chiamato Mocha.

Per ora non abbiamo ancora informazioni sul prezzo o sulla data di rilascio del tablet Galaxy Tab A 8.4 (2020) ma pensiamo che sarà presto ufficializzato nel mercato.

Fonte gizmochina