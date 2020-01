Samsung Galaxy S9 e S9+ ricevono la One UI 2.0 con Android 10

Nel mese di novembre 2019, Samsung ha provveduto a diffondere la “roadmap” riguardante l’aggiornamento ad Android 10 per molti suoi dispositivi.

Ora, stando a quanto emerso online, sembra che Galaxy S9 e S9+ abbiano cominciato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 2.0 che consente ad entrambi i telefoni di ottenere la decima versione del sistema operativo di Google, in linea con i programmi. Galaxy S9 e Galaxy S9 + erano infatti inclusi nella “prima fase”, prevista per il mese di gennaio, e sembra che la società di Seul abbia mantenuto la promessa.

L’update è in fase di distribuzione in Germania e negli Stati Uniti – anche se molto presto verrà interessato da un lancio globale, ndr – e per ora lo stanno ricevendo soprattutto gli utenti che hanno già Android Pie. Anche in questo caso, i telefoni interessati riceveranno una notifica che comunicherà l’arrivo dell’aggiornamento.

L’aggiornamento ad Android 10 per entrambi gli smartphone che Samsung ha lanciato nel 2018 ha dimensioni comprese tra 1,8 GB e 1,9 GB, come riportato dal sito SamMobile. L’aggiornamento introduce sui due telefoni anche le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio 2020. Nelle note di rilascio, Samsung menziona che le sue app aggiuntive come Calcolatrice, Browser, Samsung Health e Samsung Note devono essere aggiornate manualmente, dopo aver installato l’aggiornamento di Android 10.

Ma non è solo questa la novità che riguarda Samsung. Sul web, infatti, sono emersi nuovi render (e anche un video) che riguardano il Galaxy Z Flip, ovvero il prossimo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano. Le indiscrezioni confermano che il prodotto è stato pensato e realizzato per il pubblico femminile, con degli accorgimenti dal punto di vista del software che fanno sì che il Galaxy Z Flip possa scattare delle foto eccellenti per i social network, in particolare per Instagram. Inoltre, è confermata la versatilità della cerniera (posizione stabile tra i 70 e i 110 gradi, si apre ai 180) e il processore Snapdragon 855+.

Fonte Gadgets360