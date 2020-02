Samsung Galaxy S7 riceve le patch di gennaio 2020 (nonostante l’età)

In linea con quanto evidenziato nei programmi riguardanti gli aggiornamenti per i vari dispositivi, Samsung sta rilasciando proprio in queste ore le patch di sicurezza di gennaio 2020 per il Galaxy S7.

Si tratta di una notizia molto importante per tutti i possessori di questo prodotto, dato che non era affatto scontato che il Galaxy S7 continuasse a ricevere tutte queste attenzioni da parte del gigante sudcoreano. Il Galaxy S7 si sta infatti avvicinando sempre di più al suo quarto anniversario, e il fatto che Samsung continui ad aggiornarlo non può che fare felici gli utenti.

L’aggiornamento è attualmente disponibile solo per il Galaxy S7 “standard”, ma l’impressione è che molto presto l’update verrà esteso anche per il Galaxy S7 Edge. La versione del firmware G930FXXS7ETA7 è in fase di distribuzione proprio in queste ore, ed è stata individuata dagli abbonati O2 nel Regno Unito (come riportato dal sito SamMobile, ndr). L’aggiornamento sarà certamente diffuso a livello globale, pertanto nel giro di pochi giorni dovrebbe arrivare anche qui da noi.

Ma l’arrivo delle patch di sicurezza di gennaio è un segnale di un prossimo aggiornamento ad Android 10? Purtroppo no, dato che nessuno dei due telefoni – Galaxy S7 e S7 Edge – dovrebbe ottenere la decima versione del sistema operativo di Google. Tuttavia, gli utenti che continuano ad utilizzare questi due smartphone possono dirsi soddisfatti di questi continui aggiornamenti di sicurezza, vista anche l’età piuttosto “avanzata” dei due telefoni Galaxy.

Nel frattempo, il colosso della Corea del Sud sta provvedendo anche al rilascio delle patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di febbraio 2020. I primi telefoni ad ottenere questo nuovo update sono il Galaxy Note 9 e il Galaxy Note 10+, come riferito sempre da SamMobile.

Fonte 9to5Google