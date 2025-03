Samsung Galaxy S25: Un protagonista sorprendente con potenti funzionalità di intelligenza artificiale

Il Samsung Galaxy S25 si presenta come un dispositivo che, sebbene possa sembrare poco allettante sulla carta, ha molti aspetti affascinanti da scoprire. Dopo averlo utilizzato per settimane, è chiaro che la sua compattezza e leggerezza sono solo l'inizio. Un elemento chiave che distingue il Galaxy S25 dalla concorrenza è l'approccio innovativo della Samsung all'intelligenza artificiale , che rappresenta un forte punto di vendita per questo smartphone.

Le potenzialità di Galaxy AI e oltre

Nel Galaxy S25 si fondono diverse soluzioni di intelligenza artificiale. Da un lato, troviamo il Galaxy AI, un pacchetto di strumenti per AI sviluppato internamente da Samsung. Dall’altro, il dispositivo supporta una vasta gamma di funzionalità AI di Google, tra cui agenti come Gemini, Circle to Search, e Magic Editor, solo per citarne alcuni. Questo mix offre agli utenti un’ampia scelta di strumenti intelligenti che migliorano significativamente l’esperienza d’uso quotidiana.

Una funzionalità particolarmente interessante è la nuova opzione "Elabora dati solo sul dispositivo", accessibile nella scheda di Galaxy AI nelle impostazioni. Questo strumento consente di mantenere un maggiore controllo sulla privacy, impedendo la raccolta e l'elaborazione dei dati per le caratteristiche avanzate di Galaxy AI. Samsung chiarisce che il processamento online offre risultati superiori e che è necessario per alcune funzionalità avanzate, ma per chi è particolarmente attento alla privacy, la possibilità di mantenere le informazioni localmente è un’importante innovazione.

Elaborazione AI on-device: Un passo avanti

L'approccio di Samsung all'elaborazione AI on-device non è completamente nuovo, in quanto il Galaxy S25 utilizza il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, simile al Tensor G4 dei telefoni Google Pixel. Tuttavia, il punto di forza del Galaxy S25 risiede nel fatto che permette un uso più esteso delle funzionalità di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Rispetto al precedente Galaxy S24, il Galaxy S25 offre la possibilità di sfruttare molte più funzionalità di Galaxy AI senza la necessità di elaborare i dati in cloud.

Quando dall'anno scorso la disattivazione dell'elaborazione cloud comportava la perdita di quasi tutte le funzioni migliori di Galaxy AI, ora, grazie al potente Snapdragon 8 Elite, non è più necessario. Gli utenti del Galaxy S25 possono utilizzare diverse funzionalità AI direttamente sul dispositivo, come:

Assistenza alle chiamate

Assistenza alla scrittura

Traduzione in tempo reale

Assistenza nelle note

Assistenza nella trascrizione

Assistenza nella navigazione

Per chi desidera massimizzare la privacy, c'è una maggiore possibilità di utilizzo di questa funzione rispetto al passato, pur con alcune rinunce. Certamente, alcune funzioni di sintesi nelle assistenze alla scrittura, nelle note e nella navigazione non sono disponibili se l'elaborazione cloud è disabilitata, ma la disponibilità di numerose funzionalità utili di Galaxy AI rende questa opzione più praticabile.

Opportunità e limitazioni

Nonostante le limitazioni, le scelte di Samsung si dimostrano vantaggiose soprattutto per coloro che desiderano mantenere il controllo dei propri dati. Molti utenti del Galaxy S25 potrebbero non attivare la modalità di elaborazione on-device, ma avere la libertà di decidere è un significativo passo verso un consumo più consapevole della tecnologia. Non è da sottovalutare come Samsung offra questa opzione, in contrapposizione a ciò che forniscono Google e Apple, che deludono gli utenti in termini di libertà di scelta.

Chi utilizza dispositivi come il Pixel 9, ad esempio, trova limitazioni per quanto riguarda l’elaborazione dei dati esclusivamente sul dispositivo. Anche l’iPhone 16, pur con l'incredibile sistema Private Cloud Compute, non offre trasparenza riguardo al luogo di elaborazione dei dati, un aspetto che può risultare preoccupante per gli utenti attenti alla privacy.

L'impatto delle scelte degli utenti in un mercato competitivo

Il Galaxy S25 potrebbe non essere privo di difetti, e Samsung non può controllare tutto. La funzionalità di elaborazione on-device non copre le caratteristiche AI di Google o Gemini, ma la mossa di Samsung di offrire agli utenti una reale scelta in un contesto di crescente preoccupazione per la privacy merita attenzione. La capacità di decidere se utilizzare l’elaborazione locale rappresenta un importante traguardo nel panorama tecnologico attuale.