Samsung Galaxy S25 Ultra: novità nella ricarica wireless con Qi2 e la cover di OtterBox

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si distingue nel panorama della tecnologia mobile per l’integrazione del supporto allo standard Qi2. Questo standard, sviluppato dal Wireless Power Consortium, rappresenta una significativa evoluzione della ricarica senza fili, introducendo una tecnologia magnetica simile a quella del noto MagSafe di Apple. Sebbene il Galaxy S25 Ultra offra una ricarica più veloce grazie a questa tecnologia, non è dotato di magneti interni, comportamento che genera alcune considerazioni sulla praticità e l’efficacia della ricarica.

La tecnologia Qi2 e il Samsung Galaxy S25 Ultra

Con il Galaxy S25 Ultra, Samsung ha deciso di adottare il Qi2, che consente di migliorare l’efficienza della ricarica wireless e di semplificare il corretto posizionamento dello smartphone sulla base di ricarica. Questo sistema riduce il rischio di errori nel posizionamento, facilitando una ricarica più rapida e sicura. Tuttavia, la mancanza di magneti integrati all’interno dello smartphone si traduce in una sfida per gli utenti: sebbene la ricarica avvenga in modo efficace, il rischio di posizionamenti inaccurati è ancora presente, specialmente se non si utilizza un supporto progettato specificamente per questa tecnologia.

Per affrontare questa lacuna, Samsung ha collaborato con OtterBox per il design di una cover per il Galaxy S25 Ultra. Questa cover, denominata Symmetry with Magnets, si propone di colmare le mancanze del dispositivo in termini di allineamento magnetico, offrendo una soluzione tecnologica innovativa.

La cover Symmetry with Magnets di OtterBox

La cover Symmetry with Magnets è stata realizzata con l’intento di offrire una protezione adeguata allo smartphone, mantenendo comunque la funzionalità della ricarica wireless. Quando abbiamo testato il modello di colore nero, l’impressione generale era di un design poco sofisticato, ma si notava una certa robustezza che avrebbe dovuto garantire una buona protezione dagli urti e dalle cadute.

La certificazione MIL-STD-810G, riconosciuta per il superamento di una serie di rigorosi test militari, conferisce alla cover una comprovata resistenza. Questo rende la Symmetry with Magnets un’opzione interessante per coloro che cercano un equilibrio tra stile e funzionalità, anche se le informazioni relative alla sua estetica hanno generato opinioni miste.

Compatibilità e prezzo della cover

Uno degli aspetti fondamentali da considerare riguarda il posizionamento dei magneti all’interno della cover. Sebbene essa sia progettata per lavorare con il caricatore wireless da 15W del Galaxy S25 Ultra, è emerso che la collocazione dei magneti risulta leggermente alta. Questa caratteristica ha creato difficoltà con alcuni accessori progettati per il MagSafe di Apple, i quali tendono a posizionarsi in zone non ottimali, interferendo con la funzionalità della fotocamera del dispositivo e rallentando l’esperienza d’uso.

La cover è stata lanciata a un prezzo suggerito di 39€, ma attualmente è disponibile su Amazon a un prezzo ribassato di 27€. Gli acquirenti potrebbero voler controllare varie fonti per accertarsi della disponibilità e dei prezzi aggiornati.

In sintesi, il Samsung Galaxy S25 Ultra, con il suo supporto Qi2 e la cover di OtterBox, rappresenta un passo avanti nel campo della ricarica wireless, anche se ci sono delle considerazioni da fare riguardo all’usabilità e alla compatibilità con accessori di terzi.