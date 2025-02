Samsung Galaxy S25 in vendita: ecco perché considerare un pieghevole

Il periodo di pre-order per la serie Samsung Galaxy S25 è concluso, ma chi acquista adesso può comunque beneficiare di un'offerta vantaggiosa: un upgrade gratuito della memoria. Scopriamo i dettagli delle nuove proposte della casa coreana e perché vale la pena considerare anche smartphone pieghevoli.

Caratteristiche della serie Samsung Galaxy S25

La serie Samsung Galaxy S25 è composta da tre modelli, di cui il Galaxy S25 Ultra rappresenta la punta di diamante. Questo dispositivo si distingue per una fotocamera con due obiettivi telephoto, tra cui un periscopio da 50MP con zoom 5x, fornendo così la migliore esperienza fotografica della serie. Inoltre, presenta un display con Gorilla Armor 2, resistente ai graffi e agli urti, e supporto per S Pen, anche se non offre più la funzionalità di gesti aerei.

Il modello Galaxy S25+ sfida l'Ultra con una configurazione ottimale di memoria 12/512GB e uno schermo QHD+. A differenza del suo superiore, però, è dotato di vetro Victus 2. Attualmente, abbiamo il dispositivo in fase di recensione e prepareremo un rapporto dettagliato sulle sue performance.

L'entry-level, Galaxy S25, ha visto un miglioramento significativo nella memoria RAM, passando da 8GB dell'S24 a 12GB. Ma rimane invariato il taglio di memoria interna, fissato a 128GB, il che rende il pacchetto di espansione della memoria ancora più attraente. Perché 128GB possono risultare limitati, mentre 256GB permettono una maggiore flessibilità d’uso.

La svolta dei pieghevoli: Galaxy Z Flip6 e Motorola Razr 50 Ultra

Se la serie S25 ti sembra poco stimolante, potresti optare per uno smartphone pieghevole. Ad esempio, il Galaxy Z Flip6 offre una configurazione identica all'S25, ma con un prezzo di 900 euro per la variante 12/256GB. Il suo design a conchiglia, con un ampio display esterno, cambia notevolmente l’approccio all’utilizzo del dispositivo.

In alternativa, il Motorola Razr 50 Ultra è un'opzione a un centinaio di euro in meno e supporta ben 512GB di memoria. *Mai come in questo caso è importante considerare le prestazioni: il processore Snapdragon 8 Gen 3 presente nel Z Flip6 è migliore rispetto a quello del Razr, che comunque offre una fotocamera telephoto da 50MP, una scelta originale rispetto a un obiettivo ultra-wide.

Confronto tra Motorola Edge 50 Neo e Galaxy S25

Esaminiamo un altro concorrente, il Motorola Edge 50 Neo, che si presenta con dimensioni superiori rispetto al Galaxy S25, misurando 154.1 x 71.2 x 8.1mm e pesando 171g. A fronte di un display leggermente più grande di 6.4 pollici, offre tecnologia LTPO con supporto a 10-bit per i colori, mentre l'S25 ha un pannello 8-bit, suggerendo una qualità visiva nettamente superiore.

Anche la batteria è più capiente, con 4,310mAh e ricarica rapida a 68W, che si contrappone ai 4,000mAh e 25W dell'S25. Inoltre, il Motorola presenta un’ulteriore fotocamera telephoto da 10MP, confronto al 10MP del Galaxy, ma con uno zoom differente.

Certo, il chipset Dimensity 7300 non può competere con il Snapdragon 8 Elite, ma è bene considerare che il costo del Edge 50 Neo è pari a un terzo rispetto alla serie Galaxy S25, rendendolo molto allettante per chi cerca prestazioni ad un prezzo competitivo.

La scelta tra i modelli dipenderà dunque sia dal budget che dalle specifiche desiderate, con un’ampia gamma di opzioni che si adattano a diversi stili di utilizzo e preferenze.