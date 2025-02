Samsung Galaxy S25: face unlock notevole miglioramento rispetto ai precedenti modelli

Il nuovo Samsung Galaxy S25 ha finalmente raggiunto i negozi, catturando l'interesse degli utenti di tutto il mondo con una serie di significativi miglioramenti. Anche se i cambiamenti più evidenti riguardano le prestazioni generali, gli utenti hanno notato un aspetto meno pubblicizzato ma interessante: il sistema di sblocco tramite riconoscimento facciale sembra essere molto più efficiente rispetto alle versioni precedenti.

Un riconoscimento facciale più veloce e preciso

Dopo il lancio della serie Galaxy S25, diversi utenti hanno condiviso le proprie esperienze su piattaforme social come Reddit. Alcuni possessori di Galaxy S25 hanno riferito che la funzione di riconoscimento facciale ha fatto notevoli passi avanti rispetto ai dispositivi precedenti. Un utente identificato come WrongDevice3324 ha sottolineato che, mentre il riconoscimento facciale sui modelli passati era "piuttosto scadente" e spesso falliva anche in condizioni di buona illuminazione, il nuovo sistema funziona "davvero bene" sotto una luce adeguata.

Altri commenti su Reddit supportano questa testimonianza. Ryan120420 ha raccontato che il riconoscimento facciale del suo Galaxy S21 funzionava al meglio solo nel 50% dei casi, aggiungendo che spesso non riusciva a sbloccare il telefono mentre si muoveva. Tuttavia, il Galaxy S25 Ultra ha sorpreso, riuscendo a sbloccare il dispositivo nel 90% dei tentativi, sia dentro che fuori casa, mentre camminava o era seduto. Anche alcuni utenti di Twitter hanno notato un miglioramento generale nella funzionalità di sblocco facciale.

Confronto tra Galaxy S25 e S24 Ultra

Per verificare se il sistema di sblocco facciale dell’S25 sia effettivamente migliore, un redattore ha condotto un confronto tra il Galaxy S25 e il Galaxy S24 Ultra. Entrambi i modelli si sono dimostrati rapidi nel riconoscimento facciale sia in condizioni di ottima illuminazione sia al buio. Una differenza interessante emersa durante la configurazione è stata notata: il Galaxy S25 richiede agli utenti di inclinare la testa verso l'alto, mentre il Galaxy S24 Ultra non richiedeva questo passaggio. Questo potrebbe contribuire a una scansione più accurata del volto, specialmente nel nuovo sistema One UI 7 rispetto al One UI 6.1 del modello precedente.

Nonostante questo, i test effettuati suggeriscono che la velocità di sblocco sia simile tra le due generazioni di dispositivi. Tuttavia, alcuni utenti avvertono che ci possa essere un miglioramento in termini di rapidità di sblocco sul S25 Ultra rispetto ai modelli Galaxy S23 e precedenti.

Limitazioni dell'applicazione del riconoscimento facciale

Nonostante i progressi fatti con la nuova serie Galaxy S25, è importante notare che la funzionalità di sblocco facciale non può ancora essere utilizzata per azioni sensibili, come le autenticazioni di pagamento o per accedere ad app bancarie. Questo è un notevole contrasto con gli smartphone di Google, come il Pixel 9, che supportano un sistema di sblocco facciale di classe 3, consentendo così agli utenti di utilizzarlo anche per transazioni finanziarie e altre operazioni sicure.

Abbiamo contattato Samsung riguardo a questo apparente miglioramento nel riconoscimento facciale. Un rappresentante dell'azienda ha fatto sapere che si sta interessando alla questione e che fornirà ulteriori informazioni in futuro. Si spera che Samsung possa sviluppare un sistema di riconoscimento facciale a tal punto da consentirne l'uso in contesti di maggiore sicurezza, come i pagamenti mobili.

Durante questa fase di transizione, gli utenti del Galaxy S25 possono godere di un riconoscimento facciale più reattivo, sebbene a oggi rimanga limitato in alcuni aspetti critici.