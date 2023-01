Samsung Galaxy S23 ufficiali il 1 febbraio: ora è (quasi) certo

Il 2023 è cominciato ormai da più di una settimana e una delle informazioni maggiormente attese dagli appassionati di smartphone è la data di lancio dei Samsung Galaxy S23. In realtà tutte le indiscrezioni dell'ultimo periodo riportavano la data del 1 febbraio 2023 come quella scelta dal colosso di Seul per il suo primo evento Unpacked dell'anno: praticamente si attendeva solo una conferma ufficiale da parte di Samsung.

Sebbene non sia ancora arrivata ufficialmente, nelle ultime ore è trapelata online quella che somiglia molto ad una conferma. Samsung Colombia ha infatti pubblicato un annuncio sulla data di lancio del Galaxy S23, confermando che il prossimo evento Unpacked si terrà il 1° febbraio. La pagina è stata rapidamente ritirata - probabilmente perché pubblicata in anticipo - ma ormai era già cominciata a circolare online.

Come accennato, le voci di queste ultime settimane avevano già dato praticamente per certa la data del 1 febbraio per la presentazione ufficiale dei Galaxy S23, in anticipo rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno: i fan di Samsung ricordano bene che il Galaxy S22 venne annunciato il 9 febbraio 2022.

Il poster trapelato grazie a Samsung Colombia sembra confermare un paio di voci. Prima di tutto compare il nuovo design dell'array di fotocamere che verrà adottato anche dai modelli standard e Plus. Inoltre, pare che l'immagine confermi anche le opzioni di colore Misty Lilac, Botanic Green e Phantom Black. Il telefono dovrebbe inoltre essere ampiamente disponibile nella variante di colore Cotton Flower.

Secondo un recente tweet dell'affidabile insider Ross Young, Samsung metterà inoltre a disposizione (anche se in maniera limitata) le varianti Grey, Light Blue, Light Green e Red per il Galaxy S23 Ultra.

È molto probabile che il Galaxy S23 Ultra potrà contare su una fotocamera principale da 200 MP, un display meno curvo rispetto al modello attuale (in modo da renderlo più facile da usare) e un maggiore quantitativo di RAM di base. L'intera gamma potrebbe arrivare con una nuova fotocamera frontale, un'opzione di archiviazione iniziale più elevata e ovviamente il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che riuscirà a garantire un eccellente livello prestazionale.