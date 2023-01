Samsung Galaxy S23, solo l'Ultra costerà di più? I fan sperano

L'attesa per i Galaxy S23 sta per terminare. Tra poco più di due settimane, infatti, Samsung terrà l'evento Unpacked dove saranno protagonisti proprio i nuovi telefoni della serie, ovvero Galaxy S23 'standard', Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

In questi giorni che ci separano dal 1 febbraio sono comparse davvero moltissime indiscrezioni che riguardano i Galaxy S23, sia in termini di design che di specifiche tecniche. Ormai si conoscono davvero quasi tutti gli aspetti dei tre nuovi telefoni Samsung, ma ciò che vogliono sapere i fan (e non solo) è il prezzo di questi nuovi prodotti.

Qualche report aveva infatti suggerito la possibilità di un aumento dei prezzi da parte di Samsung per questa nuova serie Galaxy S23. Sarà davvero così?

Come sanno bene i seguaci di Samsung, le vendite dei Galaxy S22 sono state inferiori rispetto alle aspettative: finora Samsung è stata cauta sull'aumento dei prezzi per paura di fornire un vantaggio ad Apple, ma un punto vendita coreano sostiene che i prezzi dovrebbero essere interessati da un incremento di circa il 10-20% rispetto allo scorso anno.

In realtà, secondo il leaker @RGcloudS molto presente su Twitter, solo il Galaxy S23 Ultra sarà più costoso.

Secondo l'informatore, infatti, i prezzi rimarranno invariati sul Galaxy S23 standard e sul Galaxy S23 Plus. Pertanto il Galaxy S23 da 8 GB/128 GB costerà 799 dollari, mentre il modello da 8 GB/256 GB sarà venduto al dettaglio per 849 dollari; anche il Galaxy S23 Plus avrà lo stesso costo del suo predecessore, con la variante da 8 GB/128 GB che costerà 999 dollari e la versione da 8 GB/256 GB che avrà un prezzo di 1.049 dollari.

Il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus arriveranno sul mercato con un nuovo processore, batterie più grandi, un nuovo design posteriore e una nuova fotocamera anteriore, pertanto la scelta di Samsung di non aumentare i prezzi di questi prodotti è senz'altro apprezzabile.

Tuttavia, il Galaxy S23 Ultra potrebbe essere più costoso del suo predecessore. Il Galaxy S22 Ultra di base con 128 GB di spazio di archiviazione costa infatti 1.199 dollari; RGcloudS afferma che lo spazio di archiviazione del Galaxy S23 sarà di 256 GB e il modello entry-level con 8 GB di RAM costerà 1.249 dollari (con un aumento di 50 dollari, ndr); in più, il modello da 12 GB/512 GB costerà 1.349 dollari, mentre il modello da 12 GB/1 TB potrebbe essere venduto al dettaglio per 1.499 dollari.

La maggior parte dei report concorda sul fatto che la gamma Galaxy S23 sarà disponibile nei colori Cotton Flower, Misty Lilac, Botanic Green e Phantom Black, ma l'S23 Ultra potrebbe arrivare sul mercato in alcune tonalità aggiuntive che saranno vendute in quantità limitate.