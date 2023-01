Samsung Galaxy S23, ora è ufficiale: presentazione il 1 febbraio

Ora possiamo dirlo con certezza: i Galaxy S23 di Samsung verranno presentati ufficialmente il 1 febbraio. Come sanno bene i fan del colosso di Seul, questa data era già trapelata da tempo in diverse indiscrezioni che hanno riguardato i nuovi telefoni della serie Galaxy S23 e qualche giorno fa era stata Samsung Colombia a rivelare in un poster dell'evento Unpacked (poi tolto) che i nuovi prodotti sarebbero stati presentati proprio quel giorno.

Ora è arrivata la conferma di Samsung, che ha pubblicato un video sui social per annunciare al mondo che i protagonisti dell'evento Unpacked del 1 febbraio saranno proprio i tre nuovi smartphone della serie Galaxy S23: oltre al modello standard, Samsung presenterà anche Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

Tutti e tre i modelli Galaxy S23 saranno dotati di una versione personalizzata dell'ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Grazie a questo super processore, i nuovi device di Samsung saranno i dispositivi Android più potenti sul mercato, almeno fino ad oggi.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023. Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

Oltre al notevole miglioramento delle prestazioni, gli utenti possono anche aspettarsi una miriade di aggiornamenti aggiuntivi, tra cui una durata della batteria superiore rispetto al passato (per gentile concessione del SoC ad alta efficienza energetica e delle maggiori capacità della batteria) e un modulo fotocamera notevolmente migliorato sul Galaxy S23 Ultra, il vero e proprio top di gamma della serie.

Samsung ripone molte speranze nella serie Galaxy S di quest'anno. Dato l'ultimo trimestre molto deludente e le scarse prospettive economiche a lungo termine, la società sudcoreana ha davvero bisogno che il Galaxy S23 abbia successo. Fortunatamente, secondo la maggior parte delle fonti, i prezzi della gamma rimarranno probabilmente gli stessi di quelli dei Galaxy S22 lanciati lo scorso anno. Tuttavia, solo il tempo dirà se il Galaxy S23 ha davvero tutte le carte in regola per ottenere il successo auspicato dalle parti del quartier generale di Seul.