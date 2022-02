Samsung, il Galaxy S22 Ultra scatta foto eccezionali: ecco la prova

Manca ormai pochissimo alla presentazione della nuova serie Galaxy S22 da parte di Samsung, che sarà caratterizzata da tre telefoni: oltre al modello “standard”, infatti, assisteremo al lancio del Galaxy S22+ e soprattutto del Galaxy S22 Ultra. Le attenzioni principali degli esperti del settore e ovviamente dei tantissimi appassionati dei prodotti Samsung sono proprio sul modello Ultra della nuova serie, anche per via di alcune caratteristiche (angoli squadrati e supporto per la S Pen) tipiche dell’iconica serie Galaxy Note.

Come prevedibile, uno degli aspetti più rilevanti del top di gamma della serie Galaxy S22 non poteva che essere la fotocamera. Il Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere dotato di un sensore principale da 108 MP, accompagnato ad un sensore da 12 MP ultra grandangolare e una coppia di sensori da 10 MP che supportano due teleobiettivi, in grado di garantire uno zoom ottico 3x e 10x con un Super Zoom ibrido 100x.

Stando a quanto riportato da un autorevole fonte come SamMobile, pare che Samsung abbia finalmente condiviso sui suoi account social il primo campione di foto realizzato con il Galaxy S22 Ultra. L’immagine è stata scattata durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2022, in corso a Pechino, in Cina: nonostante le condizioni di scarsa illuminazione, la qualità dell’immagine parla da sola.

I potenziali acquirenti del Galaxy S22 Ultra avevano bisogno proprio di una conferma di questo tipo, anche perché mancano soltanto due giorni al 9 febbraio, la data scelta da Samsung per il suo evento Unpacked. Va precisato che Samsung non ha confermato che il telefono che compare nella foto sia effettivamente il Galaxy S22 Ultra, ma gli esperti del settore non hanno dubbi sul fatto che si tratti proprio del top di gamma della nuova serie del colosso sudcoreano.

Fonte Phone Arena