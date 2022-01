Samsung Galaxy S22, c’è la data: ufficiali il 9 febbraio, tutte le specifiche

Manca ormai davvero poco al lancio ufficiale della nuova serie di telefoni Galaxy S22. Con le indiscrezioni di queste ultime settimane siamo venuti a conoscenza della maggior parte delle specifiche dei tre smartphone (Galaxy S22 “standard”, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra) e proprio ieri sono trapelati anche i prezzi di questi prodotti (che non hanno fatto esultare troppo i fan di Samsung, ndr).

Ma c’è un aspetto che ancora manca, ed è la data di lancio ufficiale. Pochi giorni fa era stata propria Samsung a rivelare che avrebbe annunciato a febbraio gli smartphone della serie Galaxy S di prossima generazione. Tuttavia, la società sudcoreana non aveva confermato la data esatta del suo prossimo evento Galaxy Unpacked.

Fortunatamente ci ha pensato l’affidabile leaker Evan Blass (@evleaks) a pubblicare un’immagine che rivela la data e gli orari relativi al lancio della nuova serie Galaxy S22. I prossimi smartphone di fascia alta di Samsung saranno ufficializzati il ​​9 febbraio 2022 alle 15:00, anche se non viene chiarito il fuso orario (in Italia dovrebbe essere un orario diverso).

L’immagine trapelata mostra anche un cubo di vetro con una S posizionata all’interno e viene menzionato lo slogan “The Epic Standard” in un carattere scritto a mano, probabilmente in riferimento alla “fusione” delle serie Galaxy S e Galaxy Note.

Galaxy S22, le specifiche dei tre modelli

Per ricapitolare le specifiche tecniche dei tre telefoni, bisogna anzitutto partire dal Galaxy S22 Ultra, che avrà un design simile a quello del Galaxy Note 20 Ultra con tanto di slot S Pen. Inoltre, il telefono arriverà con un display Super AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz e sarà alimentato con un processore Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1 (in base ai mercati, da noi arriverà con Exynos), 8 GB/12 GB di RAM, 128 GB/256 GB/512 GB di memoria e una batteria da 5.000 mAh.

Il Galaxy S22 e il Galaxy S22+ saranno dotati di schermi Super AMOLED, rispettivamente da 6,06 pollici e 6,55 pollici, con refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD+. I telefoni dovrebbero avere una tripla fotocamera da 50 MP + 12 MP + 10 MP sul retro e una fotocamera anteriore da 10 MP. Il Galaxy S22 Ultra potrebbe avere una quadrupla fotocamera posteriore – il sensore principale da 108 MP abbinato a 12 MP + 10 MP + 10 MP – e una fotocamera selfie da 40 MP. Il Galaxy S22 è alimentato da una batteria da 3.800 mAh, mentre il Galaxy S22+ potrebbe avere una batteria da 4.500 mAh.

L’impressione è che tutti e tre gli smartphone del gigante di Seul siano dotati di un sensore di impronte digitali a ultrasuoni in-display e possano contare su una protezione IP68 per resistenza a polvere e acqua e una protezione Gorilla Glass Victus+ per il display. Non mancheranno altoparlanti stereo, 5G, NFC, ricarica wireless da 15 W e ricarica wireless inversa. Il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra dovrebbero supportare anche una ricarica rapida fino a 45 W.

