Samsung Galaxy S22, sconto clamoroso su Amazon: 246 euro in meno!

Samsung si è presa completamente la scena in questo mese di febbraio con l'evento Unpacked del primo giorno del mese: un appuntamento che ha consentito di scoprire ogni dettaglio sui Galaxy S23, i nuovi telefoni realizzati dal colosso di Seul diventati subito protagonisti nel settore degli smartphone.

Chiaramente, per acquistare uno dei tre telefoni della nuova serie - oltre al Galaxy S23 'standard' troviamo anche il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra - è necessario sborsare una cifra notevole, non alla portata di tutti. Ecco perché sono molti i fan di Samsung che devono momentaneamente rinunciare a questi prodotti, puntando invece su dispositivi sempre di ottima qualità ma dal prezzo più accessibile. Un esempio sono i Galaxy S22, i telefoni della serie Galaxy S lanciati nel 2022, dotati di eccellenti caratteristiche tecniche ed estetiche.

La bella notizia per i fan di Samsung è che proprio in queste ore il Galaxy S22 è in vendita su Amazon ad un prezzo a cui non si può proprio dire di no. Sul sito del colosso dell'e-commerce, infatti, l'ottimo prodotto della società di Seul viene venduto a 607 euro, oltre 246 euro in meno rispetto al prezzo di listino (853,23 euro, ndr).

Si tratta del modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, con una batteria di nuova generazione che consente di godere di un'autonomia elevatissima (la batteria dura tutto il giorno) e con un comparto foto caratterizzato da tre sensori posteriori che scattano foto e registrano video con una qualità cinematografica. E non è tutto, perché il display AMOLED da 6,1 pollici ad altissima risoluzione (con refresh rate a 120 Hz) e la fotocamera frontale arricchiscono ulteriormente le potenzialità del Galaxy S22, che dispone inoltre di un processore octa-core di ultima generazione.