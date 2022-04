Samsung Galaxy S22 FE 5G, lancio ritardato al 2023: la storia si ripete

A differenza del Galaxy S20 FE 5G, rilasciato in commercio nell’autunno del 2020 a un prezzo di partenza ragionevole date le sue eccellenti specifiche, l’S21 FE – anch’esso abilitato al supporto 5G – non è riuscito ad ottenere lo stesso riscontro.

Le motivazioni sono fin troppo ovvie: il Galaxy S21 FE 5G è arrivato sul mercato con diversi mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto da Samsung, senza aggiornamenti abbastanza sostanziali da giustificare quel prezzo.

La brutta notizia per i fan del gigante di Seul è che il Galaxy S22 FE sembra destinato a subire le stesse problematiche del suo predecessore. Stando a quanto affermato dall’informatore Naver, citato su Twitter dal giornalista Dohyun Kim, pare che Samsung debba ancora iniziare a sviluppare il firmware per il suo prossimo smartphone Fan Edition: l’informatore sostiene che il team di sviluppo “non ha alcun contenuto AP per il montaggio del modello.”

Cosa vuol dire? Secondo Phone Arena, Samsung non avrebbe ancora deciso quale AP (processore applicativo) utilizzare sul Galaxy S22 FE, contrariamente a quanto emerso in una serie di recenti indiscrezioni che parlavano di un MediaTek o di un Exynos a bordo di questo device. La paura degli esperti del settore è che queste criticità possano far slittare di parecchio il lancio del Galaxy S22 FE, che potrebbe vedere la luce circa un anno dopo il Galaxy S21 FE (con il rischio, nemmeno troppo remoto, che non arrivi affatto).

Al momento non sono trapelati suggerimenti neppure sul resto delle specifiche tecniche che dovrebbero caratterizzare il Galaxy S22 FE, dato che il progetto si trova ancora nella fase iniziale del suo sviluppo. Inoltre, almeno per il momento, Samsung sembra maggiormente concentrata sui prossimi smartphone pieghevoli, che dovrebbero arrivare verso la fine della prossima estate.

Fonte Phone Arena