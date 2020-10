Samsung Galaxy S21 Ultra trapela online: le specifiche corrispondono ai precedenti “leak”

I prossimi smartphone della serie Galaxy S21 sono già stati interessati da molte indiscrezioni. I rendering del Galaxy S21 Ultra sono trapelati la scorsa settimana, mostrando diversi aspetti della fotocamere del nuovo prodotto di Samsung. Stando al nuovo report, emerso online nelle scorse ore, il dispositivo in arrivo potrebbe avere specifiche simili al suo predecessore.

Secondo le informazioni fornite dall’affidabile leakster Ishan Agarwal, il Galaxy S21 Ultra – che viene individuato con il nome in codice O3 e numero di modello SM-G998U – presenterà un display Dynamic AMOLED 2x Infinity-O da 6,8 pollici. Nel rapporto si afferma che il Galaxy S21 Ultra sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh e avrà Android 11 come sistema operativo, con personalizzazione One UI 3.0.

Come rivelato nei giorni scorsi da diverse testate, tra cui anche Sammobile, il lancio della serie Galaxy S21 veniva previsto per l’inizio del mese di gennaio, un mese prima del consueto periodo di lancio di Samsung. Tra le caratteristiche principali di questi nuovi smartphone spicca proprio la quadrupla fotocamera sul retro, con un sensore principale da 108 MP, molto simile al Galaxy S20 Ultra. Nella parte anteriore, dovrebbe essere presente una fotocamera selfie da 40 MP che troverà posto nel “foro” realizzato sul davanti.

Voci precedenti hanno sottolineato che il Galaxy S21 Ultra misurerà 165,1 mm x 75,6 mm x 8,9 mm. La serie Galaxy S21 dovrebbe essere inoltre equipaggiata con il processore Qualcomm Snapdragon 875 negli Stati Uniti e in Cina, mentre per gli altri mercati, compreso quello italiano, i nuovi prodotti del colosso di Seul dovrebbero arrivare con un processore Exynos 2100. La nuova serie potrebbe essere lanciata in due soli colori, ovvero nero e argento.

