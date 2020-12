Samsung Galaxy S21 Ultra sarà uno dei migliori telefoni del 2021: tutto sull’attesissimo top di gamma

Grazie ai soliti Roland Quandt ed Evan Blass, sempre pronti a fornire dettagli importanti sui dispositivi in arrivo, possiamo dare finalmente uno sguardo molto più approfondito al Galaxy S21 Ultra, il modello più atteso della nuova serie Galaxy S21 che Samsung presenterà il prossimo 14 gennaio.

I “leaker” hanno infatti pubblicato le prime immagini del Galaxy S21 Ultra in uno dei due colori di lancio ufficiali, ovvero il Phantom Silver. Come rivelato già lo scorso mese di ottobre, il Samsung Galaxy S21 Ultra presenta un dosso della fotocamera molto più pronunciato, che ospita un sistema di messa a fuoco automatica laser, un flash LED e un’impressionante configurazione a quattro fotocamere. Il modulo della fotocamera si fonde con il telaio in acciaio inossidabile, come avviene anche con i modelli più economici.

Sul lato destro del telaio troviamo il classico pulsante di accensione e quello che consente di regolare il volume. La parte inferiore del telefono, invece, ospita la porta e l’altoparlante USB-C. Come previsto già da alcuni esperti del settore, anche stavolta Samsung ha deciso di fare a meno del jack per cuffie da 3,5 mm.

Il pannello frontale del Galaxy S21 Ultra sembra avere un aspetto moderno. Il display misura 6,8 pollici e offre bordi curvi su entrambi i lati – proprio come il Galaxy S20 Ultra, ndr – oltre a cornici sottili e un ritaglio dove trova posto la fotocamera anteriore.

Venendo all’hardware, il Galaxy S21 Ultra avrà due processori differenti a seconda dei mercati. Negli USA lo vedremo con Snapdragon 888, l’ultimissimo processore annunciato da Qualcomm all’inizio di questo mese; al contrario, in Europa e in altri mercati internazionali come l’India il processore sarà l’Exynos 2100, anche se i vari benchmark hanno dimostrato tutte le elevatissime potenzialità di questo chip, che potrebbe addirittura rivelarsi più potente del processore di Qualcomm.

Il processore sarà quasi certamente abbinato a 12 GB di RAM e due opzioni di storage, che varieranno da 128 GB a 256 GB in base ai vari Paesi. Stando a quanto trapelato sul web, sembra che il gigante di Seul stia lavorando anche ad una variante da 512 GB del Galaxy S21 Ultra, che costerà ovviamente un pò di più.

Samsung dovrebbe inoltre preinstallare Android 11 e One UI 3.1 sul prodotto. Il colosso sudcoreano ha promesso che tutti i futuri top di gamma riceveranno tre aggiornamenti del sistema operativo: ciò vuol dire che il Galaxy S21 eseguirà certamente fino ad Android 14 e One UI 6.0 (sempre che i nomi restino questi, ndr).

Nel rivelare alcuni dettagli sui telefoni che verranno rilasciati nel 2021, Samsung ha parlato anche di nuove fotocamere “di livello professionale”. Il Galaxy S21 Ultra dovrebbe essere il primo dispositivo del prossimo anno a beneficiare di questa caratteristica. Sempre stando alle fonti, Samsung avrebbe dotato questo device di una fotocamera principale da 108 megapixel – provvedendo anche a potenziarla – e di uno sensore ultra grandangolare da 12 megapixel.

Ma non è tutto, perchè l’azienda con sede a Seul ha lavorato anche ad un nuovo sistema di zoom che consiste in una fotocamera con teleobiettivo 3x da 10 megapixel e una fotocamera con zoom periscopico 10x da 10 megapixel. Entrambi abiliteranno una funzione Space Zoom 100x, che Samsung ha deciso di riportare alla luce dopo averla implementata senza successo nella serie Galaxy Note 20. Infine, Samsung avrebbe provveduto a migliorare anche altre caratteristiche della fotocamera, ovvero la modalità Luna e la modalità notturna.

Nelle ultime ore è trapelato anche il prezzo del Galaxy S21 Ultra in Europa. Il top di gamma sarà l’unico della nuova serie che non sarà interessato da un abbassamento di prezzo rispetto ai telefoni Galaxy S20: stando a quanto emerso online, infatti, il prezzo europeo del Galaxy S21 Ultra sarà di 1.399 euro.

Fonte Phone Arena