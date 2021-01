Samsung Galaxy S21 Ultra, la durata della batteria da 5000 mAh supera tutti i test

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è senza dubbio il modello di “spicco” della nuova serie S21, presentata lo scorso 14 gennaio da Samsung.

Tra le caratteristiche principali del Galaxy S21 Ultra c’è sicuramente l’ottima batteria da 5.000 mAh, più grande rispetto agli altri smartphone della serie, che assieme ai più recenti e più efficienti chip da 5 nm e ad uno schermo con frequenza di aggiornamento dinamica riesce ad assicurare al prodotto un’autonomia davvero eccellente.

Ma quanto dura esattamente la batteria del Galaxy S21 Ultra? Proviamo a tracciare un quadro grazie ai vari test condotti da Phone Arena.

Test di navigazione web (Wi-Fi, 200 nit di luminosità)

Nel test più leggero, la navigazione sul Web, l’S21 Ultra ha superato di gran lunga diversi top di gamma e ha ottenuto un punteggio impressionante anche quando funzionava alla velocità adattiva di 120Hz. Con 60Hz l’S21 Ultra è riuscito a mantenersi “in vita” per circa 16 ore, che viene considerato un vero e proprio record per i telefoni “premium”.

Test di YouTube

Durante il secondo test, ovvero quello in streaming video di YouTube con la stessa playlist e la medesima qualità 1080p, l’S21 Ultra mostra ancora una volta tutte le sue qualità dal punto di vista dell’autonomia, dato che la durata è all’incirca quella di altri top di gamma come l’iPhone 12 Pro Max e il Pixel 5.

Test di gaming 3D

Ultimo, ma non per questo meno importante, il test sul gaming, con il Galaxy S21 Ultra che viene messo alla prova soprattutto con giochi come Call of Duty, PubG e Minecraft. Ebbene, anche in questo test la risposta è ottimale, con la GPU che riesce a dimostrare tutta la sua efficacia. Eseguendo lo stesso test a 120 Hz con giochi compatibili come Minecraft il consumo di batteria è molto più elevato: se l’utente è alla ricerca del giusto equilibrio tra prestazioni e durata della batteria, molto meglio giocare a 60 Hz.

Velocità di ricarica S21 Ultra

Come noto, Samsung ha deciso di seguire le orme di Apple (dopo averla presa in giro, ndr) ed eliminare i caricabatterie dalle confezioni dei nuovi Galaxy S21, proprio come aveva fatto qualche mese fa il gigante di Cupertino con gli iPhone 12.

Gli utenti devono quindi provvedere ad acquistarne uno. Quale può essere il caricabatterie migliore per l’S21 Ultra? Il telefono supporta velocità di ricarica fino a 25 W (deludente, considerando che il modello dell’anno scorso arrivava fino a 45 W). Molti utenti optano per il caricabatterie rapido Samsung da 25 W, che ricarica completamente il prodotto in un’ora e mezza (non un risultato eccezionale).

Ovviamente, il Galaxy S21 Ultra supporta anche la ricarica wireless e non a caso Samsung sta introducendo un paio di nuove ricariche wireless in supporto. Le velocità massime di ricarica wireless supportate sono da 15 W, ed è pertanto consigliabile acquistare un caricabatterie Samsung che supporti questa velocità massima per ricariche più veloci.

