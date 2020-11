Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, trapelano molti dettagli. Forse 5 cam sul retro, prezzo più basso?

Esattamente come il Samsung Galaxy S21, anche il modello Ultra dovrebbe essere spedito negli USA con il processore Qualcomm Snapdragon 875, non ancora annunciato. Gli acquirenti in Europa, invece, dovranno accontentarsi dell’Exynos 1000 o 2100 (il nome è ancora da confermare).

Questi chipset dovrebbero essere associati a un minimo di 128 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM in tutti i mercati. Anche il supporto per schede MicroSD viene ritenuto molto probabile, sebbene l’impressione è che Samsung stia sviluppando anche altri modelli con spazio di archiviazione aggiuntivo e RAM.

Dal punto di vista software, i nuovi telefoni del colosso di Seul arriveranno quasi certamente con Android 11 e One UI 3.0 preinstallati. I rendering trapelati confermano che i clienti saranno in grado di interagire con il software su un enorme display AMOLED da 6,9 pollici, con curve sottili su entrambi i lati.

Samsung ha deciso di realizzare prodotti con cornici minime e un mento ancora più sottile, oltre a un foro centrale dove troverà posto la fotocamera anteriore.

E per quanto riguarda la batteria? Anche su questo aspetto gli appassionati di prodotti Samsung possono dormire sonni tranquilli. Il Galaxy S21 Ultra dovrebbe infatti essere equipaggiato con una notevole batteria di 5.000 mAh. Grazie alla migliore efficienza nel reparto chipset e modem 5G, è praticamente garantita una maggiore autonomia rispetto al passato.

Con il Galaxy S21 Ultra, sembra che l’azienda della Corea del Sud voglia introdurre un flash LED e quattro o cinque fotocamere, rispetto alle tre del Galaxy S21. Secondo Hemmerstoffer ci sarà un sensore aggiuntivo sul retro, pertanto avremo una quintupla fotocamera posteriore. Max Weinbach ha suggerito che il nuovo telefono dovrebbe arrivare con una nuova versione del sensore da 108 megapixel introdotto sul Galaxy S20 Ultra, assieme ad una fotocamera da 16 megapixel che probabilmente riuscirà a supportare funzionalità ultra grandangolari e altre due fotocamere, entrambe da 10 MP.

Steve Hemmerstoffer, Max Weinbach e Android Central hanno confermato le recenti indiscrezioni sulle tempistiche di lancio di Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra, che dovrebbero essere svelati a gennaio, con rilascio sul mercato a febbraio. Nessun dettaglio sui prezzi, ma considerando le critiche piovute su Samsung a causa delle cifre elevate del Galaxy S20, la possibilità che il Galaxy S21 Ultra venga proposto ad un prezzo più basso non è affatto remota.

