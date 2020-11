Samsung Galaxy S21 arriverà in tre modelli: le prime specifiche e i dettagli sul design

Tra gli appassionati dei prodotti Samsung c’è grande attesa per conoscere tutti i dettagli relativi al Galaxy S21, il prossimo top di gamma su cui sta lavorando il gigante di Seul. Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo telefono dovrebbe arrivare a gennaio, un pò in anticipo rispetto a quanto immaginato. Nella giornata di ieri sono trapelate sul web anche le principali specifiche del Galaxy S21, che dovrebbe arrivare in tre modelli, ovvero Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra.

Stando a quanto riportato da AndroidPolice, i tre smartphone della nuova serie presenteranno rispettivamente un display da 6,2 pollici, 6,7 pollici e 6,8 pollici. Il Galaxy S21 e S21 + avranno entrambi display con risoluzione FHD + 120Hz ma non avranno la frequenza di aggiornamento adattiva che troviamo sul Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung sembra essersi concentrata principalmente sul display del Galaxy S21 Ultra. Il pannello LTPO con risoluzione WQHD + presenterà una frequenza di aggiornamento adattiva da 1Hz a 120Hz. Raggiungerà anche il picco di luminosità di 1600 nit, superiore ai 1.400 nit del Galaxy S20 Ultra. Inoltre, come emerso in molti “leak”, la S Pen sarà effettivamente supportata dal Galaxy S21 Ultra.

Venendo alla struttura, il modello base Galaxy S21 avrà un dorso in plastica, proprio come accaduto con il Galaxy Note 20 (mossa apprezzatissima dagli utenti, ndr). Il Galaxy S21 Ultra rimarrà invece con il retro in vetro. Non è chiaro quale materiale verrà utilizzato per il Galaxy S21 +. Le opzioni di colore includono Phantom Pink, Violet, Grey e White per il Galaxy S21 e Phantom Silver, Black e Violet per Galaxy S21 +. Il Galaxy S21 Ultra sarà inizialmente disponibile solo in Phantom Black e Silver.

La serie Galaxy S21 sarà alimentata con il nuovo processore Exynos 2100 di Samsung nella maggior parte dei mercati e con il Qualcomm Snapdragon 875 in altri Paesi. Sebbene gli utenti tendano a preferire Snapdragon, va sottolineato che le prestazioni dell’Exynos 2100 dovrebbero avvicinarsi molto a quelle del processore Snapdragon 875 (per qualche esperto del settore saranno addirittura superiori, ndr).

Entrambi questi chipset sono compatibili con il 5G, pertanto ci saranno modelli 5G di questi telefoni. Wi-Fi 6 è supportato dal Galaxy S21 e Galaxy S21 + mentre il Galaxy S21 Ultra sarà l’unico modello a supportare Wi-Fi 6E, due volte più veloce del Wi-Fi 6.

Il Galaxy S21 e S21 + saranno dotati di una batteria da 4.000 mAh e 4.800 mAh. Il Galaxy S21 Ultra avrà una batteria da 5.000 mAh. La velocità massima di ricarica per tutti i dispositivi non è stata ancora confermata, ma ci aspettiamo che supportino almeno la ricarica da 25 W. I dettagli su RAM e archiviazione non sono ancora disponibili.

Il Galaxy S21 e il Galaxy S21 + potrebbero non essere caratterizzati da un miglioramento significativo nel comparto foto. Molto probabilmente saranno entrambi dotati di una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel, un altro sensore da 12 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel (tre cam posteriori in tutto, ndr). Il Galaxy S21 Ultra dovrebbe invece avere quattro fotocamere sul retro, con un sensore principale da 108 megapixel e un notevole miglioramento nello zoom.

Ma quanto costeranno questi nuovi telefoni dell’azienda di Seul? Dal punto di vista dei prezzi non si sa ancora nulla. Tuttavia, il report di Android Police suggerisce un dettaglio che molti fan di Samsung apprezzeranno. L’impressione, infatti, è che la società sudcoreana sia seriamente intenzionata ad abbassare i prezzi della serie Galaxy S21, in modo tale da rendere questi smartphone maggiormente competitivi in questi tempi difficili causati dalla pandemia di coronavirus.

Fonte Sammobile