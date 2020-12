Samsung sta pensando di lanciare i Galaxy S21 senza caricabatterie. L’azienda prese in giro Apple per lo stesso motivo

Samsung probabilmente non includerà nessun caricabatterie nelle confezioni dei telefoni della prossima serie Galaxy S21. Una scelta che sorprenderebbe non poco, dato che l’azienda di Seul era stata tra quelle che aveva preso in giro Apple per la sua scelta di non inserire i caricabatterie nelle confezioni degli iPhone 12, presentati lo scorso ottobre.

Apple fece anche di più, dato che tutti i modelli di iPhone 12, così come il resto degli smartphone dell’attuale gamma della “Mela morsicata” (iPhone 11, iPhone XR e iPhone SE), vengono spediti non solo senza alimentatori, ma anche senza auricolari. Il gigante di Cupertino afferma di aver compiuto questo passo per ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti elettronici: una scelta senza dubbio stimabile, anche se per gli esperti del settore dietro la mossa dell’azienda californiana ci sarebbero anche ragioni economiche.

Tornando a Samsung, Tecnoblog (tramite 9to5Mac) riporta che il Galaxy S21 (nome in codice SM-G991B / DS), il Galaxy S21 Plus (SM-G996B / DS) e il Galaxy S21 Ultra (SM-G998B / DS) hanno ricevuto la certificazione dall’agenzia di telecomunicazioni brasiliana ANATEL. Proprio in questo elenco viene svelato che i nuovi smartphone arriveranno senza caricabatterie.

Ma perchè questa scelta, dopo aver tanto criticato Apple? Probabilmente anche Samsung necessita di compensare alcuni dei costi associati alla produzione di top di gamma, come l’aggiunta di componenti e driver 5G per consentire un’elevata frequenza di aggiornamento. Tuttavia, l’impressione è che la società di Seul faccia come Apple, ovvero dia come motivazione ufficiale il rispetto dell’ambiente.

E per quanto riguarda gli auricolari? Un recente report riferiva che Samsung avrebbe rinunciato anche alle cuffie, anche se sembra più probabile che l’azienda sudcoreana opti per gli auricolari wireless.

Non è la prima volta che Samsung prende in giro una mossa di Apple per poi fare la stessa cosa. Nel 2017 il colosso di Seul aveva criticato Apple per aver rimosso il jack per le cuffie, per poi fare altrettanto con i suoi top di gamma ufficializzati nel 2019.

Fonte Phone Arena