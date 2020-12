Samsung Galaxy S21, ecco i primi render: tutto su fotocamere e colorazioni, ufficiali il 14 gennaio?

Poche ore dopo la pubblicazione di rendering che fanno riferimento all’intera serie Galaxy S21 5G, sul web è emersa anche la prima immagine dal vivo del prossimo top di gamma di Samsung. L’immagine in questione, inviata allo YouTuber Sakitech da una fonte anonima, mostra entrambi i modelli Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra in “carne e ossa”. Nell’immagine non è presente il Galaxy S21 “standard”, anche se dovrebbe trattarsi di una versione più compatta del Galaxy S21 +.

Le “chicche” della foto sono soprattutto quelle che riguardano il comparto foto. Sulla presenza di tre fotocamere sul Galaxy S21 + e di ben cinque sensori sul Galaxy S21 Ultra non sembrano ormai esserci più dubbi. Nella parte posteriore del Galaxy S21 Ultra troviamo una fotocamera principale aggiornata da 108 megapixel e una ultra-wide da 12 megapixel, entrambi abbinati a una fotocamera con teleobiettivo 3x da 10 megapixel e uno zoom periscopio 10x da 10 megapixel. Il quinto sensore dovrebbe essere un sistema di messa a fuoco automatica laser: meno probabile che si tratti di un sensore 3D Time-of-Flight.

Oltre alla configurazione della fotocamera posteriore, entrambi i dispositivi nella foto oggi sono dotati di fotocamere selfie nella parte anteriore, che trovano posto negli ormai consolidati “fori”.

Non resta che capire con certezza quando verranno annunciati ufficialmente questi nuovi dispositivi. Come noto, da diverse settimane si fa riferimento sul web ad un lancio a gennaio, anche se dal quartier generale di Seul non sono ancora giunte conferme. Le ultimissime indiscrezioni confermano un annuncio previsto per il 14 gennaio e un rilascio sul mercato due settimane dopo (il 29 gennaio, ndr), ma sono ancora dettagli da prendere con le molle.

Infine, proviamo a capire anche quale sarà la gamma di colori pensata da Samsung per la serie Galaxy S21. I modelli nella foto si presentano nella colorazione Phantom Black, che vanta una finitura opaca piuttosto che il rivestimento lucido utilizzato sui dispositivi Galaxy S20 e Note 20 neri.

Resta da capire se l’azienda opterà o meno per una finitura opaca su tutte le varianti del Galaxy S21. Allo stato attuale, il Galaxy S21 Ultra sarà disponibile in Phantom Black e Phantom Silver, mentre il Galaxy S21 + avrà anche la Phantom Violet. Infine, il Galaxy S21 dovrebbe arrivare in Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet e Phantom Pink.

Fonte Phone Arena