Samsung Galaxy S21, le nuove indiscrezioni sui prezzi europei fanno felici i fan

Le prime indiscrezioni sui prezzi della nuova serie Galaxy S21, che Samsung presenterà ufficialmente il prossimo 14 gennaio, avevano fatto storcere un pò il naso a coloro che si aspettavano delle cifre un pò più basse.

Si trattava, appunto, di indiscrezioni, esattamente come quelle appena pubblicate da WinFuture, che vanno invece a disegnare un quadro più confortante in termini di prezzi. Secondo quanto riportato dal famoso sito, infatti, tutte e tre le varianti del Galaxy S21 saranno più economiche dei rispettivi predecessori, o quantomeno non avranno un costo più alto. Nei principali mercati europei, i modelli base Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra costeranno rispettivamente 849, 1.049 e 1.349 euro.

Naturalmente, se l’opzione ricadrà sulle varianti con più memoria sarà inevitabile spendere qualcosina in più. Per essere più chiari, le varianti Galaxy S21 e Galaxy S21 con 256 GB di memoria integrata costeranno 899 e 1.099 euro, mentre i modelli Galaxy S21 Ultra da 256 GB e 512 GB arriveranno sul mercato al prezzo (rispettivamente) di 1.399 e 1.529 euro.

Prezzi che vengono accolti in maniera certamente più positiva da parte dei fan di Samsung, che non avrebbero apprezzato cifre più alte rispetto ai Galaxy S20. Va comunque precisato che i dettagli sui prezzi sono ancora soggetti a modifiche e non saranno gli stessi in tutti i mercati. I prezzi precedentemente indicati potrebbero essere applicati ad alcuni paesi europei, ma non è detto che saranno “standard”: pertanto, meglio attendere informazioni concrete.

Sulla serie di Galaxy S21 si conosce ormai praticamente tutto, a cominciare dal processore. Anzi, dai processori, perchè anche questa volta Samsung ha optato per Exynos (il nuovissimo 2100, ndr) nei mercati europei e Snapdragon (l’ultimo realizzato da Qualcomm, Snapdragon 888) negli USA. Tuttavia, stando ai benchmark trapelati online, sembra che Exynos 2100 sarà finalmente un chip all’altezza.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte SamMobile