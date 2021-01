Samsung Galaxy S21, ora è ufficiale: lancio il 14 gennaio, trapelano ancora le specifiche

Dopo mesi di voci, indiscrezioni, suggerimenti e “leak”, la serie di telefoni Samsung Galaxy S21 ha finalmente una data di lancio ufficiale. L’ultima serie di top di gamma del colosso di Seul farà il suo debutto il 14 gennaio 2021, esattamente come trapelato più volte nelle ultime settimane. Viene confermata, quindi, l’intenzione di Samsung di lanciare i suoi nuovi smartphone in anticipo rispetto al solito.

Di solito, infatti, la linea Galaxy S veniva fatta debuttare in un periodo compreso tra i mesi di febbraio e aprile. Tuttavia, in tempi recenti, Samsung ha preso l’abitudine di lanciare la sua serie di punta una settimana prima del Mobile World Congress, pertanto intorno alla metà di febbraio. Una tendenza che viene quindi “rotta” nel 2021, proprio con il lancio a gennaio dei nuovi Galaxy S21.

Samsung ha già avviato il suo programma di preordini negli Stati Uniti, offrendo una serie di bonus per permute e registrazioni anticipate. I nuovi smartphone del gigante sudcoreano potranno essere preordinati fino al 28 gennaio 2021, suggerendo che i telefoni saranno disponibili sul mercato tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Al momento, Samsung non ha ancora confermato nessuna delle caratteristiche chiave dei nuovi telefoni, che dovrebbero arrivare in tre modelli: oltre al Galaxy S21 “base”, infatti, l’azienda lancerà anche il Galaxy S21 + e il Galaxy S21 Ultra.

Tuttavia, anche in queste ultime ore sono trapelate nuove indiscrezioni riguardanti i tre modelli Samsung. Il Galaxy S21 “standard” potrebbe essere dotato di uno schermo da 6,2 pollici, mentre il Galaxy S21 + dovrebbe arrivare con un display da 6,7 ​​pollici. Infine, il l Galaxy S21 Ultra – il top di gamma della serie, ndr – avrà uno schermo da 6,8 pollici.

Venendo al comparto foto, le fotocamere anteriori di Galaxy S21 e Galaxy S21 + dovrebbero essere di 10MP ciascuna, mentre la fotocamera frontale del Galaxy S21 Ultra dovrebbe essere addirittura un sensore da 40MP. Il Galaxy S21 + dovrebbe poi avere due sensori, un grandangolo e un ultra-grandangolare, entrambi da 12 MP, mentre la fotocamera teleobiettivo sarà da 64 MP. Il sensore di profondità Time of Flight, che era stato molto apprezzato sul Galaxy S20 +, pare non sarà presente sul Galaxy S21 +.

Per quanto riguarda il Galaxy S21 Ultra, sembra che il sensore principale sarà da 108 MP e utilizzerà il binning 9: 1 nel tentativo di fornire immagini nitide e luminose. Per migliorare le capacità di teleobiettivo del Galaxy S21 Ultra, Samsung avrebbe ragionato su due sensori da 10 MP, uno con zoom ottico fino a 3x mentre l’altro con zoom ottico fino a 10x.

L’azienda di Seul dovrebbe inoltre configurare il Galaxy S21 e il Galaxy S21 + con opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Il Galaxy S21 Ultra presenterà queste due opzioni assieme ad un’altra da 512 GB. Il Galaxy S21 Ultra dovrebbe avere anche il supporto alla S Pen. Per quanto riguarda il 5G, il trio di nuovi telefoni dovrebbe supportare segnali sia in banda bassa (sub-6GHz) che in banda alta (mmWave).

Infine, non resta che parlare della batteria, un aspetto a cui gli utenti riservano sempre molta attenzione. Ebbene, le capacità della batteria dei nuovi top di gamma del gigante sudcoreano sono rispettivamente 4000 mAh, 4800 mAh e 5000 mAh per i tre telefoni Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra. Batterie che riusciranno a garantire un livello di autonomia certamente ottimale (specialmente l’Ultra, ndr). Sul processore, anzi, sui processori si conosce già tutto: vedremo i tre modelli con il chip Exynos 2100 nei mercati europei, mentre negli Stati Uniti i top di gamma Galaxy S21 saranno alimentati con il processore Qualcomm Snapdragon 888.

Fonte Phone Arena