Samsung Galaxy S21 prime indiscrezioni sulla fotocamera

È troppo presto per essere sicuri di come sarà il prossimo Samsung Galaxy S21, dato che sono passati solo un paio di mesi da quando la casa coreana ha lanciato la nuova gamma Galaxy S20. Questo, comunque, non significa che il colosso tecnologico coreano non stia già lavorando sul prossimo modello di punta.

Recenti indiscrezioni riportano che Samsung starebbe studiando per cercare di eliminare alcuni dei punti ”dolenti” di cui i clienti Galaxy S20 Ultra si sono lamentati. L’azienda starebbe testando alcune specifiche della fotocamera piuttosto interessanti per il suo prossimo flagship.

Samsung Galaxy S21: indiscrezioni sulla fotocamera

La fotocamera del Galaxy S20 Ultra ha sofferto di alcuni problemi fin dal principio. Sebbene la società abbia cercato di risolvere molte delle problematiche attraverso successivi aggiornamenti del firmware, questo non è stato proprio un buon inizio per il suo modello di punta.

Si dice che Samsung stia cambiando le specifiche della fotocamera nel Galaxy S21, per cercare di dotare il prossimo smartphone di sensori a risoluzione più elevata. Allo studio ci sarebbe un modello dotato di un sensore principale da 150 MP con un teleobiettivo da 64 MP, un grandangolo da 16 MP e un sensore macro da 12 MP. Alcuni rapporti precedenti avevano suggerito che Samsung potrebbe eliminare il sensore ToF, ma non nel prossimo S21, sembra che questo scomparirà già quest’anno con il Galaxy Note 20.

Pare siano in fase di test due versioni di questo nuovo smartphone. Uno che ha la stabilizzazione ottica dell’immagine sul sensore principale e sul teleobiettivo, oltre che alla fotocamera selfie, e l’altro che ha l’OIS (“Optical image stabilization”) per la telecamera principale, il teleobiettivo e grandangolari. Tuttavia, questa è solo pura speculazione in questo momento. C’è una buona probabilità che le cose possano cambiare in linea con l’avanzare del processo di sviluppo. La situazione reale delle specifiche della fotocamera Galaxy S21 potrebbe non essere certa almeno fino alla seconda metà di quest’anno.

Fonte Sammobile