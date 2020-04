Samsung Galaxy S21 avrà una fotocamera selfie con stabilizzazione ottica

Solo qualche settimane fa è stata presentata la serie Galaxy S20, e già iniziano a circolare alcune voci riguardo lo smartphone Galaxy S di nuova generazione. La scorsa settimana, avevamo riferito che il Samsung Galaxy S21 (o Galaxy S30) potrebbe uscire con una fotocamera selfie sotto display. In questi giorni stanno circolando altre informazioni in merito che riportano come il dispositivo potrebbe avere una fotocamera selfie di gran lunga migliore rispetto al Galaxy S20.

Samsung Galaxy S21: fotocamera selfie con stabilizzazione ottica

Se si crede alle voci, Samsung potrebbe portare una fotocamera frontale migliorata con il Galaxy S21 utilizzando un sensore più grande e una stabilizzazione ottica dell’immagine. La società sudcoreana sta testando due prototipi di per il prossimo telefono. Il primo con un sensore da 1/2 pollice (probabilmente con risoluzione di 48 MP) e l’altro con un sensore da 1/25 pollici (probabilmente con risoluzione di 12 MP).

OIS sta per “Optical image stabilization”, che si traduce in italiano con “stabilizzatore ottico” che ci aiuta ad avere foto non mosse anche se scattate in ambienti con poca illuminazione. Sarebbe bello se la società portasse OIS sulla fotocamera frontale dello smartphone in quanto sarebbe possibile fare video più fluidi e avere immagini senza vibrazioni anche in condizioni con scarsa luce.

Il Galaxy S20 e il Galaxy S20 Plus utilizzano una fotocamera selfie da 10 MP da 1 / 3,2 pollici (Sony IMX375) con autofocus a doppio pixel, mentre il Galaxy S20 Ultra utilizza un sensore da 1 / 2,65 pollici da 40 MP (ISOCELL S5KGH1) con autofocus Super PD. Tutti i telefoni della serie possono anche registrare video in 4K con 60fps utilizzando le loro fotocamere frontali. La società ha introdotto per la prima volta una fotocamera selfie con autofocus con Galaxy S8. Successivamente, la serie Galaxy S10 presentava una fotocamera selfie con un meccanismo PDAF. Se l’azienda porta con successo una fotocamera selfie sotto display con un sensore più grande, autofocus a doppio pixel e OIS nel Galaxy S21, potrebbe incrementare notevolmente la qualità finale delle foto scattate

Fonte Sammobile