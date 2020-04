Anche se sono passate solo poche settimane da quando Samsung ha lanciato la nuova serie Galaxy S20, indiscrezioni sui nuovi modelli della serie Galaxy S e Galaxy Note di prossima generazione hanno già iniziato a circolare. Secondo alcune voci in circolazione la casa coreana starebbe studiando uno schermo completamente privo di cornice senza alcun ritaglio della fotocamera a partire dal Galaxy S21 (o Galaxy S30?).

Samsung Galaxy S21 avrà una fotocamera selfie sotto display?

Purtroppo non si conoscono tante informazioni sul nuovo Galaxy S21, nemmeno il nome è sicuro tanto che, secondo alcuni potrebbe uscire come Galaxy S30. Tuttavia alcune informazioni iniziano a circolare specialmente in merito al design e alla fotocamera. La notizia arriva dal noto leaker Ice Universe che su Twitter ha scritto che il Galaxy S21 potrebbe essere il primo smartphone Samsung con una fotocamera sotto-display. Secondo quanto riferito, la società sta verificando la fattibilità della funzionalità per lo smartphone Galaxy S della prossima generazione. Se tutto va bene, dovremmo essere in grado di vedere un display privo di cornici, ritagli o fori per la fotocamera selfie.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

È abbastanza difficile implementare telecamere sotto-display, tuttavia aziende come OPPO e Xiaomi hanno già condiviso dei prototipi di smartphone con questa tecnologia. L’ostacolo maggiore a questa funzione è l’illuminazione insufficiente, che influisce gravemente sulla qualità della fotocamera. L’area dello schermo, che nasconde la fotocamera, deve avere abbastanza pixel per mostrare i colori ma lasciare anche uno spazio tra i pixel per consentire a una luce sufficiente di passare al sensore. Ma, se c’è un’azienda in grado di risolvere il problema della fotocamera sotto-display, rispetto a qualsiasi altro marchio, questa potrebbe essere proprio Samsung.

Oltre a una fotocamera sotto display, quali altre funzionalità vorresti vedere con il Galaxy S21? Il telefono probabilmente verrà fornito con Android 11 e il processore Exynos di nuova generazione. Facci sapere cosa vuoi che Samsung migliori con la sua prossima serie di smartphone Galaxy S.

