Samsung Galaxy S21 FE si mostra in un video: spicca il display da 6,4”

La cancellazione del Samsung Galaxy S21 FE sembra ormai definitivamente scongiurata. L’atteso telefono dovrebbe essere presentato ufficialmente al CES 2022, che si terrà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio, anche se qualche fonte sostiene che la data scelta da Samsung sia in realtà quella dell’11 gennaio. Il gigante di Seul non ha ancora confermato nulla, ma tutte le indiscrezioni sembrano confermare il lancio a gennaio di questo prodotto.

Nel frattempo, giorno dopo giorno continuano a comparire sul web nuove immagini e “leak” su questo smartphone. L’ultima novità, in tal senso, è quella svelata da LetsGo Digital, che ha condiviso un video “hands on” del Galaxy S21 FE con un modello del pannello posteriore ottenuto da Concepts Creator.

Il modello utilizzato nel video assomiglia alle immagini del retro del Galaxy S21 FE che erano già state mostrate da Phone Arena qualche giorno fa. Il “corpo” del telefono è in realtà il Galaxy S10+ con un display da 6,4 pollici, le stesse dimensioni dello schermo che dovrebbe avere il Galaxy S21 FE.

Secondo LetsGo Digital potrebbero esserci cinque diverse varianti di colore per il dispositivo: grigio (utilizzato per il mock-up), bianco, viola chiaro, verde chiaro e forse blu. Il telefono dovrebbe avere proprio un display AMOLED da 6,4 pollici con una risoluzione FHD+ (1080p+) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz (il display si aggiornerà 120 volte al secondo, ndr).

E per quanto riguarda l’hardware? Tutto lascia pensare che il Galaxy S21 FE di Samsung arrivi sul mercato con l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm, anche se in Europa è prevista una versione alimentata con il chip Exynos 2100. Quasi certamente le opzioni di memoria saranno due per la RAM (6 e 8 GB) e due di storage (128 e 256 GB).

Tra le altre caratteristiche di questo telefono, va menzionata la certificazione IP68 che garantisce la resistenza alla polvere e all’acqua, un sensore di impronte digitali in-display, il supporto Dolby Atmos e una batteria da 4370 mAh, con tanto di ricarica rapida da 25 W (sebbene il caricabatterie non venga fornito con il dispositivo). Infine, lo smartphone funzionerà con Android 11 e avrà come personalizzazione la One UI 3.

Fonte Phone Arena