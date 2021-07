Samsung Galaxy S21 FE compare su TENAA: confermate molte specifiche

Il telefono che ha appena ottenuto la certificazione TENAA pare proprio la variante cinese del Samsung Galaxy S21 FE, almeno stando a quanto sostenuto dai colleghi di Android Authority. Si tratta di una notizia senz’altro molto importante, che “avvicina” il rilascio ufficiale dello smartphone e ci permette anche di venire a conoscenza di alcuni dettagli chiave del device stesso, che aveva già ottenuto di recente la certificazione FCC.

Nell’elenco in questione, come riportato da MyFixGuide, il dispositivo viene individuato nel numero di modello SM-G9900, mentre il modello statunitense dovrebbe avere come numero di modello SM-G990U. Il dispositivo che compare nell’elenco TENAA sembra caratterizzato da una dual-SIM e dal supporto dual standby con connettività 5G.

Sono emersi anche i dettagli che riguardano le misurazioni. Il dispositivo dovrebbe presentarsi con 7,9 mm di spessore e una lunghezza di 155,7 mm. La larghezza del telefono è indicata come “4,5 mm”, ma si tratta quasi certamente di un errore: tuttavia, un corpo così piccolo renderebbe il nuovo telefono dell’azienda di Seul senz’altro un po’ più facile da maneggiare.

Tra gli altri dettagli emersi grazie alla certificazione TENAA, spiccano il probabile display da 6,4 pollici e la batteria da 4.370 mAh, che potrebbe essere commercializzata come batteria da 4.500 mAh.

La certificazione FCC aveva già riportato che il Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare sul mercato con una ricarica rapida da 45 W e un processore Snapdragon 888 di Qualcomm che garantisce prestazioni eccezionali. Non dovrebbero inoltre mancare il supporto Wi-Fi 6, il supporto Bluetooth 5.0, NFC e il Wireless Power Transfer.

Il Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciato ufficialmente dopo la presentazione del Galaxy Z Fold 3, che dovrebbe debuttare all’incirca verso fine luglio, o al massimo all’inizio di agosto.

Fonte Android Authority