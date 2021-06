Il Samsung Galaxy S21 FE è in ritardo: non lo vedremo prima del Q4 2021

Il Galaxy S21 FE è senza dubbio uno dei telefoni più attesi dagli appassionati dei prodotti Samsung. Tuttavia, proprio nelle scorse ore è cominciata a trapelare una notizia che non farà troppo piacere ai fan del gigante di Seul.

Stando a quanto riportato da SamMobile, infatti, il Samsung Galaxy S21 FE non sarà rilasciato prima dell’ultimo trimestre del 2021. Dopo la quasi certa cancellazione del Galaxy Note 21 dall’elenco dei dispositivi che Samsung avrebbe dovuto lanciare in questa seconda metà dell’anno, per tutti il Galaxy S21 FE era stato individuato come l’alternativa dalle ottime specifiche a prezzi accessibili.

Ma quali sono le cause principali del ritardo? A quanto pare Samsung deve fare i conti con la carenza globale di semiconduttori, che ha colpito tutti i tipi di industrie e aziende. La carenza di chip sembra essere anche la ragione principale alla base della marcia indietro della società sudcoreana sul Note 21, anche se finora non ci sono segnali che lascino pensare che Samsung non andrà fino in fondo con il Galaxy S21 FE. Quel che è certo è che sarà necessario aspettare ancora un po’: il lancio del prodotto dovrebbe avvenire tra novembre e dicembre, salvo ulteriori imprevisti.

In questo modo, il rilascio dell’S21 FE avverrebbe in una data molto vicina a quella relativa all’annuncio (e al successivo rilascio) della serie Galaxy S22, prevista nel gennaio 2022. Anche per questo motivo, gli esperti del settore sono convinti che Samsung tenterà di presentare il Galaxy S21 FE il più presto possibile, in modo tale da permettere a gennaio di poter concentrare tutti i riflettori sui telefoni Galaxy S22.

Samsung Galaxy S21 FE, tutto ciò che sappiamo su specifiche e prezzi

Stando a quanto emerso finora nei vari “leak”, il Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare con un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici, con tanto di fotocamera anteriore (da 32 MP, ndr) posizionata all’interno di un foro circolare e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Nel mercato USA il Galaxy S21 FE arriverà certamente con l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 888, mentre non è ancora chiaro se Samsung utilizzerà un chipset Exynos a livello internazionale. L’azienda di Seul ha smesso di produrre dispositivi Galaxy S20 FE alimentati da Exynos all’inizio di quest’anno e ha optato per il chip Snapdragon 865+, che alimenta la versione statunitense del telefono. Non è da escludere che il Galaxy S21 FE “adotti” il chip Snapdragon fin dal primo giorno, senza versioni alimentate con Exynos.

Tra le altre presunte specifiche vanno menzionati gli 8 GB di RAM, i 128 GB di spazio di archiviazione e la presenza di tre fotocamere sul retro, tutte con sensori da 12 MP.

Infine, le ultime indiscrezioni sui prezzi rivelano che il Galaxy S21 FE costerà tra i 700.000 e gli 800.000 won in Corea del Sud, ovvero tra i 515 e i 590 euro al cambio attuale.

Fonte Phone Arena