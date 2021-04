Samsung, il Galaxy S21 FE non avrà la stessa batteria del Galaxy S21+

Il lancio del Samsung Galaxy S21 FE non è ancora vicinissimo, ma si cominciano a conoscere tutti i dettagli più importanti di questo smartphone. Il design del telefono è trapelato pochi giorni fa, e quasi certamente vedremo nel modello Fan Edition alcuni dettagli che hanno caratterizzato al meglio il Galaxy S21, come ad esempio un display ad alta frequenza di aggiornamento, una configurazione a tripla fotocamera e un processore da top di gamma.

L’aspetto che invece continuava ad essere “oscuro” era la capacità della batteria. Fino a ieri, perché ora siamo finalmente a conoscenza della batteria che andrà ad equipaggiare la versione Fan Edition del Galaxy S21.

L’anno scorso, Samsung aveva dotato il Galaxy S20 FE della stessa capacità della batteria del Galaxy S20+. L’impressione da parte degli esperti del settore era che il gigante di Seul fosse intenzionato a fare la stessa cosa anche quest’anno, equipaggiando quindi il Galaxy S21 FE con la batteria da 4.800 mAh che abbiamo visto sul Galaxy S21 +. Tuttavia, non sembra essere così.

Stando a quanto riportato da GalaxyClub (e poi rilanciato anche da SamMobile, ndr), il Galaxy S21 FE (SM-G990B) sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh. La batteria viene individuata nel numero di modello EB-BG990ABY, con una capacità nominale di 4.370 mAh, anche se Samsung probabilmente la commercializzerà come una batteria da 4.500 mAh.

Una scelta che potrebbe non piacere agli appassionati dei telefoni Samsung, anche perché l’autonomia è uno degli aspetti che gli utenti vanno a guardare con maggiore attenzione.

Per ricordare le altre specifiche, sappiamo già che il Galaxy S21 FE presenterà un display Super AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Full HD + e un lettore di impronte digitali in-display. Il dispositivo sarà disponibile in cinque colorazioni diverse, ovvero grigio / argento, verde, rosa, viola e bianco. Sarà inoltre dotato di una fotocamera anteriore da 32 MP, un chipset Exynos 2100 o Snapdragon 888, una memoria interna da 128 GB / 256 GB. Presente anche la connettività 5G. Probabilissima la registrazione video 4K a 60 fps e la classificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua, oltre a GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, porta USB Type-C, Samsung Pay, ricarica wireless inversa e ricarica rapida da 25 W. L’arrivo del Galaxy S21 FE è previsto per la metà di agosto.

Fonte SamMobile