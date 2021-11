Samsung ufficializzerà il Galaxy S21 FE al CES 2022

La telenovela relativa al Galaxy S21 FE si arricchisce con una nuova puntata, sperando sia davvero l’ultima. Stando a quanto riportato dall’autorevole sito SamMobile, Samsung lancerà ufficialmente questo nuovo telefono (c’erano ancora dubbi anche su questo…) nel mese di gennaio, durante un’occasione speciale.

Già qualche settimana fa era trapelata l’indiscrezione che voleva il gigante di Seul propenso a rilasciare ufficialmente il Galaxy S21 FE a gennaio 2022, causando uno slittamento a febbraio dei Galaxy S22. La data citata nei report era quella dell’11 gennaio, ma stando a quanto afferma SamMobile pare che invece Samsung ufficializzerà il Galaxy S21 FE qualche giorno prima.

L’impressione, infatti, è che l’azienda sudcoreana voglia annunciare il Galaxy S21 FE durante il CES 2022, previsto per il 5-8 gennaio: come al solito, l’appuntamento si svolgerà a Las Vegas.

Si tratterebbe di un fatto piuttosto raro, dato che sono ormai passati anni dall’ultima volta che Samsung ha scelto la vetrina del CES di Las Vegas per presentare un nuovo telefono. L’evento, infatti, è solitamente riservato all’elettronica di consumo e ai prodotti mobili che non sono sempre destinati alla produzione di massa.

Se davvero le intenzioni di Samsung sono queste, è facile immaginare che il Galaxy S21 FE sarà il vero protagonista del CES di Las Vegas. Chiaramente al momento sono solo indiscrezioni, ed è meglio attendere qualche dettaglio più concreto, magari proprio da parte di Samsung.

D’altronde, come accennato, in questi ultimi mesi abbiamo avuto a che fare con una serie di notizie contrastanti sul Galaxy S21 FE. All’inizio si pensava che il prodotto sarebbe stato ufficiale al primo Galaxy Unpacked, poi al secondo evento Unpacked: niente di tutto questo. Nel frattempo, alcune fonti riferivano come Samsung fosse ormai intenzionata a cancellare il dispositivo (principalmente a causa della carenza globale di chip), e la sparizione della pagina di supporto (poi riapparsa) sembrava corroborare questa ipotesi.

Nelle ultimissime settimane, invece, (quasi) tutti sembrano concordare per un lancio a gennaio: sarà la volta buona?

