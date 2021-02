Samsung al lavoro sul Galaxy S21 FE con Android 11 e 5G: individuato il numero di modello

Il Galaxy S20 FE (Fan Edition), ovvero uno dei telefoni che Samsung ha lanciato lo scorso anno, si è rivelato un vero e proprio successo. Qualcuno è rimasto un pò spiazzato da tutto questo riscontro, eppure il successo del Galaxy S20 FE non può stupire. Lo smartphone, infatti, è una combinazione perfetta tra specifiche eccellenti e un prezzo interessante che non ci si poteva di certo aspettare, se consideriamo che stiamo parlando di un prodotto di fascia alta.

Visto il successo di questo dispositivo, Samsung ha pensato bene di produrre un successore. Nelle ultime ore è infatti trapelato online che il Galaxy S21 FE (Fan Edition) potrebbe essere già in lavorazione. Stando a quanto riportato da SamMobile, infatti, sarebbe in fase di sviluppo un dispositivo Galaxy con numero di modello SM-G990B: potrebbe trattarsi proprio del Galaxy S21 FE.

Qualche utente ha fatto notare che il Galaxy S20 FE era l’SM-G780F / SM-G781B, mentre quel G990 dovrebbe indicare la variante LTE del Galaxy S21. Ebbene, pare sia propria così. Samsung non ha lanciato le varianti LTE dei suoi ultimi top di gamma, ovvero i Galaxy S21 presentati lo scorso 14 gennaio: per questo motivo, l’impressione è che il gigante di Seul abbia deciso di rendere le cose più semplici, portando il numero di modello del Galaxy S21 FE in linea con i modelli Galaxy S21 “standard”.

Come avvenuto già con il Galaxy S20 FE, è presumibile che il Galaxy S21 FE arrivi sul mercato con specifiche prese sia dal Galaxy S21 che dall’S21 +. Non sappiamo ancora se il prodotto avrà anche uno slot microSD: per ora, pare certo che verrà fornito con connettività 5G, varianti di archiviazione da 128 GB e 256 GB, Android 11 come sistema operativo e quattro opzioni di colore, vale a dire grigio / argento, rosa, viola e bianco. Probabilmente verrà lanciato nella seconda metà di quest’anno, ma restiamo in attesa di informazioni più concrete che dovrebbero emergere nelle prossime settimane.

Fonte SamMobile