Samsung lancerà il Galaxy S21 FE l’8 settembre (prima degli iPhone 13)

Da diverse settimane si fa un gran parlare del Galaxy S21 FE, il nuovo telefono di Samsung che fa ovviamente parte della serie Galaxy S21 presentata a gennaio 2021 dall’azienda di Seul.

Il prodotto viene dato ormai per imminente da molti giorni, tanto che si parlava di un suo debutto già all’evento di presentazione del Galaxy Z Fold 3 che si è tenuto all’inizio di questo mese. Tuttavia, a causa della carenza di chip, Samsung ha dovuto rinviare la presentazione ufficiale di questo nuovo dispositivo, ma sembra che non dovremo aspettare ancora molto.

Proprio in queste ultime ore, il leaker Max Weinbach ha pubblicato un’immagine – “prelevata” molto probabilmente da un negozio Samsung – che suggerisce come l’azienda abbia ormai tutto pronto per il lancio del Galaxy S21 FE. Ma esiste una data? Ebbene sì, dato che stando a quanto riportato dal tipster di Twitter, Mauri QHD, il Galaxy S21 FE verrà annunciato ufficialmente il prossimo 8 settembre (non è chiaro quando sarà in vendita, ndr). Un report di qualche tempo fa aveva accennato a un periodo di rilascio tra settembre e ottobre, pertanto siamo in linea con le aspettative.

La tempistica del lancio è molto interessante, considerando che Apple annuncerà la nuova linea di iPhone 13 il 14 settembre. L’impressione è che anche stavolta il gigante di Seul abbia voluto anticipare il grande rivale.

Grazie alle tante indiscrezioni delle ultime settimane sappiamo praticamente tutto sul Galaxy S21 FE, anche perché le specifiche trapelate nei “leak” sono poi state confermate in un elenco di Google Play Console. Dovremmo avere a che fare con un telefono dotato di uno schermo da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz, una fotocamera anteriore da 12 MP, tre fotocamere posteriori (sensore principale da 32 MP, sensore secondario ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP), un ottimo chip Qualcomm Snapdragon 888 e infine una batteria da 4.370 mAh.

Molto probabilmente il Galaxy S21 FE potrà contare su 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il telefono potrebbe inoltre essere dotato di uno slot MicroSD. Sarà disponibile nei colori bianco, verde, grigio, viola e blu.

Fonte Phone Arena