Samsung Galaxy S21 FE 5G, spuntano le prime immagini: display AMOLED da 6,4” e tre cam sul retro

Negli ultimi giorni abbiamo visto come siano notevolmente aumentate le indiscrezioni relative alla nuova variante di Galaxy S20 FE alimentata con un processore Qualcomm Snapdragon 865. In queste ultime ore sono cominciate a circolare anche altre voci che riguardano invece un altro modello “Fan Edition”, ovvero il Galaxy S21 FE.

Tutto merito del sito “Voice.com”, che ha mostrato nel weekend alcune immagini relative proprio a questo nuovo smartphone. Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, le varianti “Fan Edition” sono realizzate per garantire un’esperienza di “rapporto qualità-prezzo”, anche se per mantenere il prezzo basso vengono ovviamente “ridotte” alcune caratteristiche. Ad esempio, in termini di comparto foto, vedremo una tripla fotocamera posteriore che non avrà gli stessi standard qualitativi del Galaxy S21.

Il Galaxy S21 FE arriverà sul mercato con un display Super AMOLED Plus da 6,4 pollici, leggermente più grande rispetto allo schermo da 6,2 pollici del Galaxy S21, con una risoluzione di 1080 x 2400.

Proprio come il telefono presentato lo scorso gennaio da Samsung, anche la variante FE avrà una fotocamera anteriore posizionata all’interno di un foro: un sistema che l’azienda di Seul chiama Infinity-O e che trova un certo riscontro nella clientela. Lo schermo più grande si adatta alle dimensioni complessive maggiori del Galaxy S21 FE (mentre entrambi i dispositivi hanno lo stesso spessore, il modello FE è più alto di 4 mm e più largo di 3,3 mm). Il modello “Fan Edition” dovrebbe avere 8 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione. Infine, dato che la connettività 5G è garantita sul Galaxy S20 FE, è lecito aspettarsi che anche il Galaxy S21 FE assicuri il supporto alla rete di nuova generazione.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, i “rumors” sostengono che il Galaxy S21 FE dovrebbe costare all’incirca come il Galaxy S20 FE. Pertanto aspettiamoci un prezzo intorno ai 700 euro.

Fonte Phone Arena