Samsung Galaxy S21, pochi giorni al lancio ufficiale. Nuovi dettagli sulla fotocamera

Samsung ha finalmente confermato la data di lancio dei nuovi telefoni Galaxy S21, che verranno ufficializzati dal gigante di Seul il 14 gennaio 2021, proprio come trapelato più volte nelle indiscrezioni delle ultime settimane. In questi giorni che ci separano dal lancio ufficiale assisteremo di certo ad una serie di “leak” e fughe di notizie, che andranno ad aggiungersi ai tanti riferimenti e suggerimenti già emersi di recente che ci hanno aiutato a capire meglio la struttura dei tre modelli attesi per il 14 gennaio, sia dal punto di vista dell’hardware che in termini di design.

Nelle scorse ore sono spuntati sul web nuovi dettagli che riguardano proprio i prossimi top di gamma di Samsung.

Come riportato da Voice, il noto leaker Evan Blass ha fornito una serie di infografiche ufficiali che descrivono le specifiche principali della fotocamera del Galaxy S21. Molti dettagli erano già trapelati negli ultimi tempi, ma Blass entra nello specifico e ci permette di scoprire proprio ogni caratteristica del comparto foto che troveremo in ognuno dei tre smartphone.

Tanto per cominciare, il Galaxy S21 e il Galaxy S21 + condivideranno la stessa identica configurazione della fotocamera, ovvero un sensore principale da 12 MP con apertura f / 1.8, un sensore ultra ampio da 12 MP con apertura f / 2.2, un teleobiettivo da 64 MP con apertura f / 2.0 e una fotocamera anteriore da 10 MP (f / 2.2).

Diverso (ma non troppo) sarà invece il comparto foto del Galaxy S21 Ultra, lo smartphone più prestante tra i tre che Samsung presenterà il 14 gennaio. La configurazione della fotocamera del Galaxy S21 Ultra sarà più esclusiva: basti pensare che sarà l’unico modello dei tre a vantare l’autofocus laser. Inoltre, il top di gamma avrà una fotocamera principale da 108 MP (f / 1.8), una fotocamera secondaria ultra grandangolare da 12 MP (f / 2.2) e due teleobiettivi da 10 MP con aperture f / 2.4 ef / 4.9. Sul davanti troveremo una fotocamera da 40MP (f / 2.2).

Infine, la One UI 3.1 porterà anche alcuni miglioramenti alla fotocamera: sono infatti previste funzionalità interessanti, come il potenziatore della messa a fuoco e la registrazione video simultanea posteriore / anteriore.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte SamMobile