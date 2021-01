Il primo smontaggio pubblico del Galaxy S21 conferma anche che gli esperimenti di raffreddamento del chipset Samsung procedono anche nel 2021. Nel video è infatti emerso che l’unità smontata presentava un pad termico multistrato in grafite come via principale per drenare il calore, proprio per evitare qualsiasi tipo di surriscaldamento. Non è la prima volta che Samsung utilizza pad in grafite 3D: abbiamo già visto questa tecnica in alcuni dei suoi top di gamma più recenti, come il Galaxy Note 20 e il Galaxy S20 Ultra.

Tuttavia, l’utente non ha modo di sapere se sta acquistando un dispositivo della serie Galaxy S21 con un sistema di raffreddamento tradizionale o la sua controparte placcata in grafite. Dato che entrambi i sistemi dovrebbero funzionare allo stesso livello, si tratta di una differenza poco importante.