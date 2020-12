Samsung Galaxy S21 5G, nuovi dettagli su memoria, batteria e S Pen. Confermata la data di lancio

I dipendenti di Samsung Experience hanno recentemente confermato la data di lancio del Galaxy S21, che verrà ufficializzato il 14 gennaio come già trapelato in molte indiscrezioni delle ultime settimane.

Si è parlato molto dei nuovi telefoni Samsung in questi giorni, anche perchè sono comparse sul web diverse indicazioni sulle caratteristiche estetiche e tecniche dei nuovi modelli del colosso di Seul. Proprio in queste ore, il famoso tipster Roland Quandt (WinFuture, ndr) ha rivelato che gli smartphone Galaxy S21 avranno 128 GB di memoria di base in Germania.

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, anche i telefoni della serie Galaxy S20 erano dotati di 128 GB di spazio di archiviazione, mentre i Galaxy Note 20 riescono a garantire addirittura 256 GB. L’impressione è che ci sarà anche una variante da 256 GB, ma sarà riservata solo agli utenti statunitensi, o almeno questo è quello che crede un altro famoso “leaker” come Evan Blass.

In ogni caso, coloro che decideranno di acquistare un Samsung Galaxy S21 Ultra potranno avere a disposizione anche un’ulteriore variante. Oltre ai suddetti modelli, infatti, il gigante di Seul starebbe lavorando anche ad una versione top di gamma da 512 GB. Resta da capire quanta memoria RAM sarà inclusa in ogni modello: le voci suggeriscono 8 GB di RAM per Galaxy S21 e S21 + e 12 GB per S21 Ultra, ma è meglio prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di dettagli più concreti.

In sintesi, la linea Galaxy S21 dovrebbe essere disponibile con le seguenti opzioni di archiviazione, ovvero il Samsung Galaxy S21 con una variante da 128 GB e l’altra da 256 GB; il Samsung Galaxy S21 + con 128 GB o 256 GB e infine il Samsung Galaxy S21 Ultra con tre possibili varianti, vale a dire 128 GB, 256 GB o 512 GB.

E per quanto riguarda invece le varianti di colore? I due “leaker” Roland Quandt e Evan Blass hanno praticamente confermato le precedenti indiscrezioni, comprese le informazioni fornite la scorsa settimana dai dipendenti di Samsung Experience in India.

Al momento, pare che i telefoni della nuova serie Galaxy S21 arriveranno con le seguenti colorazioni: Samsung Galaxy S21 con quattro varianti di colore, ovvero Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet e Phantom Pink; Samsung Galaxy S21 + con tre colorazioni, vale a dire Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet; infine, il Samsung Galaxy S21 Ultra arriverà in due varianti di colore, Phantom Silver e Phantom Black.

Tuttavia, come riportato anche da Phone Arena, non è detto che le varianti di colore restino queste. Secondo l’analista del settore dei display Ross Young, la società sudcoreana sta infatti pianificando alcuni modelli del Galaxy S21 Ultra con colorazioni marrone, blu scuro e titanio, con rilascio previsto per aprile.

Finita? Macchè. Roland Quandt suggerisce anche qualche particolare interessante in merito al presunto supporto della S Pen sul Galaxy S21 Ultra. I rendering basati su CAD Leakead hanno confermato che il telefono non verrà spedito con una S Pen all’interno, ma supporterà comunque lo stilo.

Per chiunque sia interessato ad acquistare lo stilo, Samsung ha in programma una gamma dedicata di custodie progettate per trasportare la S Pen quando non è in uso. Sono previste versioni adattate della cover ufficiale in silicone e della cover Clear View, anche se l’azienda di Seul potrebbe mettere a disposizione anche altre custodie.

Evan Blass ha infine confermato anche alcuni precedenti riferimenti sulla capacità della batteria dei nuovi modelli che Samsung presenterà il 14 gennaio. Il Galaxy S21 dovrebbe avere una batteria da 4.000 mAh, mentre il Galaxy S21 Ultra dovrebbe disporre di una batteria da 5.000 mAh. Per quanto riguarda il Galaxy S21 +, la scelta di Samsung sarebbe ricaduta su una batteria da 4.800 mAh.

Fonte Phone Arena