Samsung Galaxy S20 Ultra: schermo di colore verde a causa di un bug

Il Galaxy S20 Ultra sembra davvero un buon dispositivo che ha riscosso successo anche tra gli utenti Samsung. Il dispositivo però in questi giorni sembra aver incontrato alcuni problemi con la nuova patch. La gamma Galaxy S20 sta ricevendo in questi giorni la patch di sicurezza di aprile, ma molti utenti della versione stanno denunciando seri problemi al display in seguito all’aggiornamento. Il bug che è stato scoperto, riguarda la versione 990 di Exynos, sembra colorare di verde alcuni dei display.

Samsung Galaxy S20 Ultra: schermi appaiono di colore verde

In seguito all’ultimo aggiornamento OTA una tinta verde appare sul display di alcuni utenti con Samsung S20 Ultra e sembra scomparire con il riavvio del telefono anche se non è detto che non possa riapparire. Molti utenti Samsung hanno segnalato il problema nel forum ufficiale della casa coreana e stando alle diverse segnalazioni il problema si verifica quando utilizzano una modalità di frequenza di aggiornamento del display elevata. Tuttavia, il problema a quanto pare, si manifesta solo in alcune app come Samsung Pay, Fotocamera, Calcolatrice, Snapchat, Telegram o durante la visione di video in Facebook o Google Chrome.

Sembra che quando si utilizzano determinate app la tonalità verde tende ad attivarsi quando il display passa da 120Hz o 96Hz, di nuovo a 60Hz. Ciò può essere dovuto al fatto che l’app stessa non supporta un’elevata frequenza di aggiornamento e blocca automaticamente il display. Stando a delle prime verifiche anche temperature del telefono elevate sopra i 40 gradi o la batteria che scende al di sotto del 5% può provocare questo problema. Per il momento solo il modello Ultra con Exynos 990 sembra interessato a questo bug. Per ora gli utenti non possono che rimanere in attesa di un nuovo aggiornamento che possa correggere il problema riscontrato.

