Samsung Galaxy S20: previsione dell’andamento del prezzo

Il lancio sul mercato di Samsung Galaxy S20 è molto vicina, con la presentazione ufficiale dello stesso prevista per l’11 di febbraio. Negli ultimi giorni, proprio riguardo il nuovo top di gamma Samsung, si stanno susseguendo sempre più discrezioni.

Anche se la maggior parte di fan della casa produttrice coreana non si faranno problemi a fiondarsi sul nuovo smartphone al day one, vi è chi vuole attendere il momento più propizio per spendere qualcosa in meno.

In tal senso, può risultare un prezioso alleato il portale di comparazione prezzi online Idealo che, forte di numerosi dati riguardo i precedenti modelli Samsung, ha estrapolato una serie di utili indicazioni in tal senso.

Come evolverà il prezzo del Samsung Galaxy S20?

Il già citato portale, nello specifico, ha esaminato l’andamento del prezzo dei modelli precedenti (tra cui Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus). Notando nei grafici alcuni movimenti ricorrenti dunque, è stato possibile ottenere una previsione piuttosto attendibile dell’andamento dei prezzi.

Stando a questi dati, sia per il Samsung Galaxy S20 che per l’S20+ e l’S20 Ultra, il momento più propizio potrebbe essere quello che va dal quarto mese di lancio, con un generale calo dei prezzi che dovrebbe variare dal -25% al -33%.

Di seguito riportiamo la previsione riguardante il modello base:

Qui invece ci riferiamo al modello S20 Plus:

Pur trattandosi di semplici proiezioni, va detto che i dati raccolti dovrebbero essere più che sufficienti per realizzare previsioni piuttosto precise.