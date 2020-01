Samsung Galaxy S20 (o Samsung s11): schermo da 120Hz

È stata confermata la data di lancio del nuovo Samsung Galaxy S11 (o Samsung Galaxy S20), dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni dell’anno. Ora è ufficiale che la presentazione del nuovo telefono top di gamma Samsung sarà l’11 febbraio, nel corso dell’evento “Samsung Unpacked”.

Samsung Galaxy S20: schermo da 120Hz

Nuove informazioni riguardo il display ci sono giunte dall’account Twitter ti IceUniverse che fornisce sempre informazioni affidabili a riguardo.

È ormai certo che una delle caratteristiche principali dei nuovi Galaxy sarà la qualità del display che godrà di un refresh rate di 120 Hz, presente su tutte e tre le versioni. Per fare un paragone con un concorrente diretto il refresh rate dell’Iphone 11 pro è di 60 Hz: esattamente la metà.

Ultra — Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2020

Tre saranno le versioni disponibili, ma è ancora giallo sul nome: è molto probabile (ma non certo) che il nuovo modello si chiamerà Galaxy S20. Le tre versioni disponibili saranno quindi Galaxy S20 (quello “standard”), Galaxy S20 Plus (la versione con display maggiorato) e il Galaxy S20 Ultra (per chi non accetta compromessi sulle prestazioni).

Per garantire agli utenti la possibilità di sfruttare appieno il display a 120Hz, Samsung dovrebbe dotare la famiglia dei Galaxy S20 con uno dei due processori più potenti a seconda della regione. Coloro che vivono negli Stati Uniti avranno accesso allo Snapdragon 865, mentre le persone residenti in Europa e in nelle altre parti del mondo dovrebbero ricevere Exynos 990 con qualche variante.

Durante l’evento verrà presentato anche il Samsung Galaxy Fold 2, il successore del primo “sfortunato” modello con display ripiegabile. Pare che questo nuovo modello, anche se viene presentato contemporaneamente al suo fratello Galaxy S11 o Galaxy S20 molto probabilmente verrà lanciato prima, per cercare di guadagnare mercato sul concorrente diretto Motorola Razr. Pare infatti che il nuovo Galaxy Fold 2 si ripiegherà sul lato corto in modo tale di avere la forma di una saponetta a base quadrata una volta richiuso.

Fonte Phonearena