Samsung Galaxy S20 FE ufficiale (sia in 4G che in 5G): tutte le specifiche delle due varianti

Dopo settimane di indiscrezioni, Samsung Galaxy S20 FE è finalmente realtà. Il nuovo smartphone si presenta con un design tipico della serie Galaxy S20, ed è disponibile in entrambe le versioni 4G e 5G.

Il Samsung Galaxy S20 FE funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione One UI 2.0. Il display è un Super AMOLED Infinity-O Full HD + da 6,5 ​​pollici (1.080×2.400 pixel) con un rapporto di aspetto 20: 9 e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display è inoltre protetto da un Corning Gorilla Glass 3 e sfoggia una densità di pixel di 407ppi.

La variante 4G del Galaxy S20 SE ha un processore Exynos 990 octa-core, mentre l’opzione 5G ha un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core. Entrambi i modelli 4G e 5G sono dotati di un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Per quanto riguarda il comparto foto, il Samsung Galaxy S20 FE si presenta con una tripla fotocamera posteriore che ospita un sensore principale da 12 megapixel con un obiettivo grandangolare f / 1.8, con supporto alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e autofocus. Il secondo sensore è un ultra grandangolare da 12 megapixel con un’apertura f / 2.2 e un campo visivo (FoV) di 123 gradi, mentre il terzo sensore da 8 megapixel ha un’apertura f / 2.0. Sul davanti troviamo una fotocamera da 32 megapixel.

Il Samsung Galaxy S20 FE, che dispone anche della certificazione IP68 (grande resistenza ad acqua e polveri, ndr), risulta equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 15 W e la ricarica wireless.

Il prezzo del Samsung Galaxy S20 FE è di 769 euro per il modello 5G, mentre il modello 4G costerà 669 euro. Le opzioni di colore sono in tutto sei, ovvero Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White. Le vendite prenderanno il via il 2 ottobre su Samsung.com e nei negozi fisici e online.

Fonte Gadgets360